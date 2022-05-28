Россиянку не приняли в вуз Лондона из-за войны в Украине, а потом извинились. Решили, что хорошая?

Многие жители ЕС, США и мира не понимают, что россияне уничтожают украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Мечтой 33-летней россиянки Елены Ледневой было изучать гостиничное дело в магистратуре в Университете Западного Лондона (UWL). Девушка подала заявку в прошлом месяце и на этой неделе получила отказ. В письме от UWL было сказано, что не могут принять ее заявку из-за "политики университета в ответ на последние события и ситуацию в Украине".

Расстроенная россиянка в беседе с изданием Express назвала письмо "необоснованным" и выдала бестолковое объяснение своей позиции, суть которого можно описать знаменитой фразой из советской комедии: "Не виновата я, он сам пришел".

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Леднева рассказала:

Я не имею никакого влияния на людей, которые решили начать эту ужасную войну, и я не несу ответственности за их действия. Поверьте, мое сердце разрывается, когда я вижу то, что моя родная страна делает в Украине, и я не имею возможности что-то изменить.

Удивительно, но Елену поддержали несколько преподавателей, которые выразили свою обеспокоенность дискриминацией россиян в Великобритании. После постов в Twitter и запроса журналистов издания Dazed, представители университета отступили и даже принесли извинения Ледневой.

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UWL ответили изданию Dazed:

Электронное письмо с отклонением заявки было отправлено будущему студенту по ошибке и из-за внутреннего недопонимания. Уполномоченные сотрудники приемной комиссии связались с этой будущей студенткой, чтобы передать наши искренние извинения за причиненные страдания.

Также представители университета объяснили, что их политика не включают никаких ограничений на прием по признаку национальности, а UWL "гордится своим разнообразным персоналом и студенческим сообществом, и стремится к качеству возможностей и социальной интеграции на всех уровнях университета".

Почему такая реакция – это плохо

Университет Западного Лондона подвергся критике за отказ абитуриенту из России из-за, как написали в Dazed, "недавних событий и ситуации в Украине". В одной лишь этой фразе кроется опасная риторика, которая повсеместно появляется на Западе. Да, жители ЕС, США и всего мира не понимают, что в Украине идет война и совершается геноцид украинского народа. Пока они будут называть ужасные и трагические события "ситуацией" – Украина может потерять многое.

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Почему все россияне должны нести ответственность за войну в Украине

Распространение мнения о том, что россияне не виноваты в преступлениях Путина – это часть пропаганды Кремля. Ее цель – вызвать сочувствие и ослабить экономическое давление на РФ.

Помните, не Путин, а тысячи российских солдат сейчас в Украине убивают, насилуют, воруют, предают пыткам и бомбят наши дома. Стоит знать, что более 70% россиян поддерживали вторжение армии РФ в Украину, а 86% до этого поддерживали аннексию Крыма.

После свержения Путина, агрессия россиян и отношение к украинцам не изменится. Их общество прикрывается равенством и русофобством, чтобы выиграть билет в светлое будущее. Как собственно удалось студентке Ледневой, "которая не начинала войну".

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