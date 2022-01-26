71-летняя модель Пэт Кливленд снялась в лукбуке кутюрной коллекции Ronald van der Kemp

Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице моды, Париже, продолжает властвовать красота и кутюр. После невероятного показа Chanel, который открыла принцесса Монако верхом на коне, свою интерпретацию вещей от-кутюр весна 2022 показали Ronald van der Kemp.

Голландский дизайнер Роналд вместо привычного показа, представил лукбук новой коллекции. Лицом съемки стала 71-летняя культовая модель Пэт Кливленд.

Реклама

Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Рональд познакомился с Пэт в прошлом году и почувствовал "мгновенную духовную связь". Он пригласил звезду сняться также в короткометражке, которуя сняли вместо показа, отмененного из-за пандемии.

Реклама

В начале ролика Кливленд появляется в мистическом образе – в длинном черном платье-пальто, которое подчеркивает бедра, а в конце она поет песню "Я влюбляюсь" на сцене знаменитого амстердамского клуба Paradiso в черном вечернем платье с накидкой из тюля.

Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

В своих коллекциях дизайнера использует ненужные материалы, старинные обрезки и куски ткани, которые он накопил за годы, а также остатки от прошлых коллекций. Многие украшения, которые были использованы на вещах, были созданы путем погружения настоящих лепестков цветов в смолу. Такие детали, как роза, которую Пэт сжимает в руке, были сделаны из переплавленных оловянных тарелок, купленных в комиссионных магазинах.

Реклама

Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Читайте также: Украинка Кристи Пономар впервые вышла на кутюрном показе Schiaparelli в Париже