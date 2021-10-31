Родительские Viber-чаты: как не растеряться и не сойти с ума

Родительские Viber-чаты - наша новая реальность обучения / Фото: unsplash.com

Обучение – это сложно, а с учетом пандемии COVID-19, которая отправила школьников и студентов учиться дома, любому ученику стало еще сложнее сосредоточиться и найти мотивацию.

В конце концов, интернет, телевидение и видеоигры, музыка и художественная литература — вот чем мы хотим заниматься дома. Эти, безусловно, интересные вещи могут легко отвлечь от процесса обучения и снизить производительность.

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Мы рассмотрели несколько простых, но действенных лайфхаков, которые помогут оставаться вовлеченными в процесс, не потерять эффективную коммуникацию и избежать недоразумений.

Эффективная коммуникация учителей, родителей и учеников в Viber

По данным исследования студии онлайн-образования EdEra, учителей и родителей в Viber-чатах часто огорчает агрессивное поведение некоторых участников. Другая проблема – большое количество самих чатов и их неструктурированность, ведь из-за этого теряются важные сообщения.

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Что делать

Чтобы разрешить конфликтные ситуации и предотвратить их в будущем, Анна Ваколюк, методистка EdEra, рекомендует установить четкий регламент общения в чатах и назначить ответственного модератора. Им может стать классный руководитель, один из родителей или учитель предмета, которому отвечает чат. Модератору необходимо составить четкие правила, следить за их соблюдением и, при необходимости, применять предусмотренные ими санкции. В то же время модератору необходимо оставаться нейтральным, стараться предотвращать конфликты и, при необходимости, проводить личные беседы с участниками чата/группы.

Кроме установления правил и модерации, существуют пара простых советов, которые помогут наладить коммуникацию, уменьшить количество спама и в целом улучшить эффективность дистанционного обучения:

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Создавайте минимальное количество чатов , каждый – с четкой целью. У вас может быть отдельная группа для изучения конкретного предмета и учительско-родительский чат. Это поможет избежать перегрузки сообщениями одной группы. В специальной группе можно закреплять сообщения с заданиями для каждого отдельного предмета или важными объявлениями, что позволит разграничить информацию по категориям.

, каждый – с четкой целью. У вас может быть отдельная группа для изучения конкретного предмета и учительско-родительский чат. Это поможет избежать перегрузки сообщениями одной группы. В специальной группе можно закреплять сообщения с заданиями для каждого отдельного предмета или важными объявлениями, что позволит разграничить информацию по категориям. Учителям целесообразно научиться использовать возможности и "фишки" технической платформы, что позволит значительно разнообразить процесс обучения. Например, Viber позволяет делать заметки на картинках, а значит, проверять и оценивать домашние задания, а еще – практиковать иностранный язык через голосовые сообщения, общаясь с репетитором, или отправлять и просматривать короткие видеоответы на учебные задания.

Для важных сообщений и объявлений для родителей и учащихся можно создать сообщества , а не группу. Это позволит не терять важные сообщения и уведомлять о них всех участников сообщества, ведь в него может писать ограниченное количество людей. К примеру, в сообществе можно публиковать объявления о контрольной работе, собраниях и других организационных вопросах.

, а не группу. Это позволит не терять важные сообщения и уведомлять о них всех участников сообщества, ведь в него может писать ограниченное количество людей. К примеру, в сообществе можно публиковать объявления о контрольной работе, собраниях и других организационных вопросах. Индивидуальные вопросы лучше решать в личных сообщениях . Благодаря этому вы сможете избежать "переспама" в чатах и группах. Таким образом, все участники чата уберегутся от раздражения из-за большого количества новых уведомлений.

. Благодаря этому вы сможете избежать "переспама" в чатах и группах. Таким образом, все участники чата уберегутся от раздражения из-за большого количества новых уведомлений. Записывайте, даже если вы физически не находитесь в классе или аудитории. Ведение заметок по-прежнему являются важной частью обучения – это помогает запоминать. Функция "Мои заметки" позволит сохранить важные сообщения, сделать собственные заметки и записать задачи, отмечать их выполнение, создавать напоминания и хранить резервные копии, как в чате.

Конечно, конфликты и недоразумения будут существовать. Чаты – наша новая реальность. Учителям, родителям и администрации школ придется искать решение вопросов, ведь коммуникация в Viber-чатах в период пандемии заменяет родительские собрания и школьные сайты. По данным опроса портала Osvita, 94% респондентов утверждают, что используют мессенджер Viber для организации дистанционного обучения. В любом случае налаживание эффективной коммуникации требует времени, а установленные правила укоренятся не сразу. Наберитесь терпения — оно того стоит.

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