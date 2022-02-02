Рианна выпустила коллекцию помад за 600 грн. Их можно заказать с доставкой в Украину

Рианна выпустила коллекцию помад / Фото: instagram.com/fentybeauty

Певица Рианна, стильно заявившая миру о своей беременности, наконец-то снова появилась в Сети, но не с трогательным постом, как многим бы хотелось, а с бьюти-премьерой. Знаменитость презентовала коллекцию помад.

Рианна поделилась рекламным роликом, снятым в поддержку выхода коллекции помад бренда Fenty Beauty. Новая линейка ICON состоит из 10 уникальных цветов.

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Коллекция помад Fenty Beauty by Rihanna состоит из ярких красных и классических нюдовых оттенков. Мягкая матовая формула — все, что вам нужно. Она имеет в своем составе гиалуроновую кислоту и витамины C и E для комфортного и стойкого ношения.

Рианна выпустила коллекцию помад / Фото: instagram.com/fentybeauty

Особого внимания заслуживает экологичная упаковка многоразового использования. То есть, покупаете один раз помаду, а дальше, когда она закончится, можете просто заказать корпус с любой палитрой из серии ICON и вставить в уже имеющийся тюбик.

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Рианна выпустила коллекцию помад / Фото: instagram.com/fentybeauty

Рианна выпустила коллекцию помад со сменной палитрой / Фото: instagram.com/fentybeauty

Рианна выпустила коллекцию помад со сменной палитрой / Фото: instagram.com/fentybeauty

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Ультра-роскошную помаду можно будет купить на официальном сайте Fenty Beauty с 4 февраля за 600 грн. Сменный тюбик с палитрой стоит 360 грн.

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