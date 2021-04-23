Резвая собака выбежала на стадион и победила фаворитку соревнований (видео)

Собачка по кличке Холли выбежала на дорожку во время эстафеты. Пушистик немножко недотянул до мирового рекорда Усэйна Болта, установленного в 2009 году

На межшкольных соревнованиях по легкой атлетике в американском штате Юта неожиданно победила собака. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

Питомец по кличке Холли, которому было скучно наблюдать за происходящим на трибуне, выбежал на дорожку во время эстафеты и преодолел 100 метров за 10,5 сек. Пушистик немножко недотянул до мирового рекорда Усэйна Болта, установленного в 2009 году.

На видео показано, как веселая собака обгоняет отстающих участников гонки и даже лидера – школьницу Грейси Лейни, которая была уверена, что победа уже у нее в руках. Однако бегунья не выглядит слишком расстроенной из-за случившегося.

"Лол, я не могу поверить, что меня победила собака", – написала девушка в Instagram.

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Видео: YouTube

Холли стала звездой не только на стадионе, но и в интернете, где пользователи пророчат ей великое спортивное будущее.

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