Режиссер Джентльменов Гай Ричи сказал украинцам пару особенных слов (видео)

Накануне кинопремьеры нового фильма, культовый режиссер решил лично обратиться к зрителям. Гай Ричи надеется, что его новая работа понравится киноамнам

Гай Ричи записал видео для украинцев / Фото: пресс-служба, Скриншот из YouTube

Знаменитый британский кинорежиссер Гай Ричи, известный по фильмам "Джентльмены" и "Большой куш", записал видеообращение для украинцев. Он пригласил всех в кино на свой новый экшн-триллер "Гнев человеческий" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале "Вольга Україна", Гай Ричи отметил, что уверен, что фильм понравится украинским зрителям.

"Я ощущаю немалый энтузиазм от того, что украинцы увидят этот фильм. Думаю, он должен вам понравится", – сказал Гай Ричи.

Премьера фильма состоится уже 13 мая.

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Напомним, что в центре сюжета "Гнева человеческого" – таинственный джентльмен Хилл, который начинает работать в инкассаторской службе. Она занимается регулярной транспортировкой миллионов долларов США по Лос-Анджелесу, но в последнее время эти перевозки оборачивались сущим кошмаром для инкассаторов – они часто становились жертвами ограблений. Окружающим невдомек почему же Хилл выбрал такую опасную и неблагодарную работу. Но по своим причинам он одержим жаждой правосудия и намерен найти соучастников серии искусных ограблений, которые всколыхнули город.

Ранее стало известно, что Гай Ричи снимет сериал по мотивам кинохита "Джентльмены".