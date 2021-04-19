Революция в мире клавиатур: новое устройство в 6 раз ускоряет набор текста

Человек мыслит намного быстрее, чем его пальцы могут набирать определенные слова или предложения на клавиатуре.
Именно потому специалисты изобрели клавиатуру CharaChorder Lite, которая помогает набирать текст в виде аккордов. К тому же это новейшее устройство позволяет набирать за минуту не 40 слов, как обычно, а целых 250.
Умная клавиатура / Фото: Скриншот из YouTube
Программа набора действует так, что человеку абсолютно необязательно набирать весь текст. Пользователь набирает лишь несколько символов, а после этого устройство предлагает самые подходящие слова или же предложения. Кроме этого, слова в предложении не нужно набирать в правильном порядке, ведь технология заключается в том, что слова самостоятельно выстраиваются в нужное предложение.
Для примера, чтобы написать слово "Привет", достаточно лишь набрать на клавиатуре несколько букв – "прв". Клавиатура сама напишет нужное слово. Таким образом скорость печатания значительно увеличивается.
Клавиатура может работать почти со всеми операционными системами –Windows, iOS, Android і Linux. Единственным препятствием для потенциальных покупателей может быть стоимость – 149 долларов.
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