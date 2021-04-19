Рецепт пасхального кулича, который передается поколениями в семье телеведущей Ольги Грицык

Главным атрибутом праздничного пасхального стола, за которым совсем скоро соберутся украинские семьи, чтобы отпраздновать светлое Христово Воскресение, является пасхальный кулич. Это вкусная, ароматная и душистая пасхальная выпечка, которую старательные хозяйки стараются приготовить самостоятельно по проверенным рецептам. Так, известная телеведущая канала "Украина" новостей "Сегодня" Ольга Грицык поделилась рецептом очень вкусного пасхального кулича, который традиционно пекут в ее семье, и который напоминает вкус детства.
Рецепт пасхального кулича от телеведущей Ольги Грицык / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Ингредиенты:
- 14 стаканов муки
- 250 г масла
- 4 стакана молока
- 2 стакана сахара
- 14 желтков + 1 целое яйцо
- 100 г дрожжей (живых)
- 1 ч. ложка соли
- 2 ложки сметаны
- цедра одного лимона
- цукаты или изюм (кто что любит)
Способ приготовления:
- Сначала делаем опару: теплое (не горячее) молоко смешиваем с дрожжами и половиной муки, оставляем примерно на час.
- Взбиваем желтки с сахаром, добавляем остальные ингредиенты, смешиваем с опарой, месить надо долго и тщательно, пока тесто не начнет отставать от руки.
- После снова оставляем его подходить.
- Заполняем формы на одну треть и ждем, когда тесто увеличится вдвое.
- Ставим в духовку примерно на 45 мин, зависит от размера куличей.
"Это рецепт бабушки – и для меня это самая вкусная паска в мире. Подозреваю, что она переняла рецепт, или как у нас говорят – перепись, от своей мамы-бабушки, а те соответственно из предыдущих поколений. Больше всего люблю пасхальный кулич с маслом и горячим кофе. В детстве, у меня был приоритет – малая, как и все взрослые, ждала до Пасхи, поэтому мне позволяли снять пробу. А я была рада и пробовала так, что половины из пробного кулича сразу не было. Но свой маленький кулич, который пекли мне для освящения, не трогала. И еще очень любила, когда куличи посыпали окрашенными зерном – в моем детстве это была единственное доступное украшение", – рассказала телеведущая Ольга Грицык.
Ранее мы уже сообщали о вкусном и пышном куличе на Пасху: рецепт на литр молока.