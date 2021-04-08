Разгневанная Хлои Кардашьян доказала, что ее фигура роскошна без фотошопа (фото и видео)

После того как звезду реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Хлою Кардашьян уличили в фотошопе ее фигуры в купальнике, она решила доказать, что выглядит хорошо и без ретуши.

Отметим, что скандал начался из-за того, что PR-менеджеры Хлои Кардашьян случайно слили в Сеть ее необработанное фото в бикини. Разницу вы можете увидеть и сами.

Хлои Кардашьян / Фото: instagram.com/khloekardashian

Хлои провела прямой эфир и показала подписчикам свою фигуру с разных ракурсов без каких-либо фильтров. Отрывками прямого эфира, а также дополнительными доказательствами в виде ролика перед зеркалом 36-летняя звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

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Хлои Кардашьян показала фигуру без ретуши и фильтров Видео: instagram.com/khloekardashian

"Да, я провела прямой эфир, чтобы показать вам, что все это не фотошоп. Это я, и это мое тело без ретуши и фильтров. Фото, которое появилось в Сети на этой неделе, красивое. Но как человек, который всю свою жизнь борется за изображение тела, когда кто-то делится вашим фото, снятое в плохом освещении, или показывает ваше тело не таким, какое оно на самом деле, – это после того, как вы усердно над ним работали, а кто-то делится им с миром, – вы имеете полное право требовать удалить фото, независимо от того, кто вы", – написала Хлои.

Хлои Кардашьян показывает фигуру в прямом эфире Видео: instagram.com/khloekardashian

В комментариях сестру поддержали Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Они написали:

"Я люблю тебя, Хлои".

"Безмерно люблю тебя".

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Ранее стало известно, что сестра Хлои Ким Кардашьян вошла в ТОП самых богатых людей мира.