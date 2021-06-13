Рай на земле: Снежана Бабкина поделилась невероятным фото посреди моря

Снежана вместе с мужем и детьми отдыхают в Турции. Супруга музыканта засветила татуировку на ноге и показала фигуру в облегающем купальнике

Снежана Бабкина поделилась фотографиями с отдыха / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Снежана Бабкина, которая недавно удивила сменой имиджа, делится с подписчиками фотографиями и видео с отдыха. Вместе с мужем Сергеем Бабкиным и детьми она отправилась в Турцию, где катается на яхте и плавает с рыбами.

В Instagram-аккаунте Снежана Бабкина опубликовала два новых фото: на первом она позирует в черном сдельном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру и татуировку в виде цветка на ноге, а на втором – плавает в воде невероятно красивого голубого цвета.

Снежана Бабкина показала мокрое фото в купальнике / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

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"Подо мной Глубина 15 метров. Фото без фильтра! Для меня до сих пор загадка – как у воды с такой глубиной, может быть такой цвет", – написала в посте Снежана.

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Снежана Бабкина восхитила фотографией посреди моря / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Фолловеры Снежаны Бабкиной, очарованные ее красотой, оставили много комплиментов в комментариях:

"Красивая, сексуальная, милая мама троих детей. Восхищаюсь вами"

"Это волшебство"

"Нереальная красота"

Скриншот: instagram.com/snezhana_babkina

Скриншот: instagram.com/snezhana_babkina

Снежана Бабкина рассказала об изменах мужа – смотрите сюжет:

Недавно Снежана Бабкина сделала заявление о редкой болезни мужа.