"Ранетки" распалась из-за их стеснения: сын Бари Алибасова упрекнул участниц в скромности

Сын Бари Алибасова рассказал о распаде группы" Ранетки" / Фото: instagram.com/barialibasovjr

Участницы группы "Ранетки" в 2007 году обрели огромную популярность. Волна успеха девчачьей рок-группы была кратковременной. В 2013 году коллектив распался и каждая из них пошла своим путем. Спустя столько лет после распада она из участниц – Женя Огурцова решила выпустить книгу "Ранетки – счастливый билет в ад". В книге экс- солистка группы "Ранетки" вспомнила о знакомстве со скандальным продюсером Бари Алибасовым. По ее словам, продюсер "На-На" советовал начать мастурбировать, если они этого еще не делают. Он объяснял, что пока юные певицы не познают свое тело, они не будут естественно смотреться на сцене. Сын Бари Алибасова прокомментировал слова отца.

Экс-солистка "Ранеток" Женя Огурцова рассказала о знакомстве с Бари Алибасовым / Фото: instagram.com/ogyrtsova_official/

Как рассказал Бари Алибасов-младший Telegram-каналу "Звездач", его отец действительно мог говорить о мастурбации с участницами "Ранеток". Такие вопросы он назвал фишкой отца.

"Как только он встречал любого человека, без разницы какого возраста, 15 или 75, первый вопрос на собеседовании всегда был: а ты мастурбируешь? Вот так этот вопрос привел к успеху Лозу и владельца "Ранеток", потому что, по рассказам папы он стал носильщиком чемоданов группы "Интеграл" после того, как честно ответил на вопрос мастурбирует он или нет", – заявил Бари Алибасов-младший.

Сын Бари Алибасов назвал причину распада группы "Ранетки" / Фото: instagram.com/barialibasovjr Реклама

Причиной распада "Ранеток" сын считает скромность участниц коллектива.

"Ранетки" распались именно потому, что они удивились этому вопросу, видимо. Если девочки до сих пор со своего опыта не поняли, зачем у них спрашивали про мастурбацию, то мне печально. За 30 лет можно было откровенно научиться говорить про это", – рассказал сын скандального продюсера.

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