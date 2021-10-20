Рак груди: как проводить самообследование и предупредить болезнь

Регулярный скрининг молочных желез и самообследование груди дома поможет избежать развития рака / Фото: Коллаж: Сегодня

Ни одна женщина не застрахована от возникновения злокачественного новообразования в молочной железе. Сегодня, во Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы, вместе с онкологом медицинской сети "Добробут" Игорем Сорокиным рассказываем об основных факторах риска злокачественных новообразований молочной железы и изучаем методы их самостоятельной диагностики.

Игорь Сорокин / Фото: пресс-служба

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А вместе с благотворительным проектом "Рожевий змінює життя" от Mary Kay узнаем, как поддержать женщин, которые столкнулись с этим диагнозом.

Зачем знать о раке молочной железы

Осведомленность о заболевании, его симптомы и методы диагностики значительно повышают успех лечения: в 95% случаев рака молочной железы на I стадии он полностью излечим. Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин.

Ежегодно от этого вида рака умирают более 5 тысяч украинцев, среди которых, кстати, есть и мужчины. На каждые 10 случаев диагностики рака молочной железы 3 оказываются летальными,- говорит Игорь Сорокин,- это связано прежде всего с поздним выявлением заболевания – почти в четверти случаев рак молочной железы диагностируется на поздних стадиях, соответственно и шансы на выздоровление снижаются ровно вдвое.

Такая статистика делает рак молочной железы одним из самых социально значимых онкологических заболеваний, а его раннее выявление – главная задача всех медицинских и социальных работников.

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Кому грозит рак груди и почему?

Примерно в половине случаев рак молочной железы выявляют у женщин, не имеющих очевидного фактора риска, кроме принадлежности к женскому полу и возрасту более 40 лет. Впрочем, непосредственный риск связан с наследственностью. Так, установлена четкая связь с генами, которые передаются по материнской линии, и оказываются у 5% больных раком молочной железы.

Наличие заболевания у матери, бабушки, сестры или дочери – это большой риск, который требует тщательного наблюдения специалиста. Мутация генов BRCA1, BRCA2 увеличивает вероятность до 80% случаев. Следует также отметить, что злокачественные новообразования молочной железы чувствительны к гормонам, поэтому другим провоцирующим фактором является действие эстрогенов, которые усиливают опухолевый рост.

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Риск развития рака молочной железы сильно связан с наследственностью / Фото: Pinterest

Именно этим обусловлено неблагоприятное влияние заместительной гормональной терапии в гинекологии и использование гормональных контрацептивов. Как и подавляющее большинство онкологических заболеваний, рак молочной железы обусловлен сочетанием многих факторов. И даже если бы их все можно было контролировать, это, к сожалению, уменьшило бы риск развития заболевания только на 30%. Но знать о них стоит.

А какие факторы риска рака молочной железы?

Увеличивают риск развития рака молочной железы:

возраст более 60 лет,

ожирение,

поздняя беременность и роды,

раннее начало менструации,

гормональная терапия в постменопаузе,

семейная история рака молочной железы.

Уменьшают риск развития рака молочной железы

роды до 25 лет и длительное грудное вскармливание,

отказ от длительного использования гормонов,

регулярная физическая активность,

контроль веса,

здоровый образ жизни.

Как заподозрить рак молочной железы?

Чаще всего рак молочной железы начинает проявляться в виде безболезненного уплотнения в груди. В таких случаях следует не затягивать и как можно быстрее обратиться к маммологу или гинекологу, даже если вы не чувствуете никакой боли.

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Существует множество причин образования уплотнений в груди, до 90% новообразований не является злокачественными. Это могут быть фиброаденомы, кисты, а также воспалительные процессы. Но в любом случае обращения за консультацией при первых же признаках способствует более успешному лечению.

Как правильно проводить самообследование груди?

Ежемесячно, в последний день менструации – в этот период уменьшается предменструальный отек и структура молочной железы наиболее доступна для пальпации:

Станьте перед зеркалом, визуально осмотрите молочные железы. Проверьте положение и вид соска, легко сожмите его, чтобы проверить наличие выделений. Правую руку – за голову, левой проведите по правой молочной железе сначала по кругу, а затем линейными движениями. Повторите то же с левой молочной железой.

Как правильно проводить самообследование груди / Фото: пресс-служба

Повторите обследование в лежачем положении: проверьте подмышечные участки, нет ли увеличенных лимфатических узлов. Наличие любого из указанных ниже симптомов является поводом обратиться к специалисту для обследования:

визуальное увеличение или изменение формы молочной железы;

изменение формы, цвета или текстуры кожи;

изменения соска: формы, цвета, текстуры, наличие втянутости соска, выделений, особенно кровянистых;

ощущение – болезненные участки, локальные уплотнения, неоднородность структуры железы.

А вдруг я неправильно обследую грудь, что делать?

Для того, чтобы проводить самостоятельное обследование качественно, нужен опыт. Обычно, уже через несколько месяцев женщины привыкают к структуре молочной железы и начинают замечать определенные изменения. Но начинать делать это регулярно лучше после обследования (ультразвукового или маммографического осмотра), уже зная, что молочные железы – здоровы.

Делать осмотр дома лучше после обследования (УЗИ или маммографического), уже зная, что молочные железы – здоровы / Фото: unsplash.com

Или, если имеется определенная патология, продолжать ежемесячное самообследование, информируя своего врача обо всех изменениях. Самообследование молочных желез очень важно, однако оно не заменяет регулярные визиты к врачу и скрининговые обследования, ведь мелкие образования можно выявить только с помощью специальных методов.

А что еще влияет на развитие рака груди?

Вес. Взаимосвязь между лишним весом и риском развития рака молочной железы существует – об этом свидетельствует ряд исследований. А похудения и соблюдения здорового питания со своей стороны снижают риск развития рака.

Еда. Чрезмерное потребление красного мяса связано с высоким риском развития всех видов рака вообще и рака груди в частности. Ешьте больше фруктов и овощей, а также добавьте в свой рацион больше полезных растительных источников белка, таких как бобовые, орехи, киноа, зеленые овощи, растительное молоко.

Для профилактики рака груди ешьте больше овощей и фруктов / Фото: Depositphotos

Алкоголь и курение. Даже умеренное количество алкоголя связано с более высоким риском рака молочной железы. Женщины, которые употребляют 2-3 бокала алкогольных напитков в день, имеют на 20% более высокий риск заболевания по сравнению с теми, кто вообще не пьет.

По всему миру проводится просветительская деятельность, чтобы убедить курильщиков бросить курить, и это все потому, что связь между курением и повышенным риском развития рака молочной железы существует.

Физическая активность. Здоровому взрослому человеку рекомендуется не менее 150 минут в неделю уделять умеренной аэробной активности, или 75 минут интенсивной аэробной активности еженедельно. А также проводить силовые тренировки два раза в неделю. Для тех, кто стремится быть здоровыми, такая нагрузка является вполне нормальной.

У каждого свой темп и стиль жизни, однако такие простые вещи, как регулярное самообследование молочных желез и раз в год обследования УЗИ или маммография, должны стать обыденными. Также вы можете поддержать женщин, столкнувшихся с раком груди или получить поддержку вместе с кампанией MARY KAY.

Как поддержать женщин в борьбе с раком груди

Бренд Mary Kay запустил эксклюзивную декоративную новинку в поддержку благотворительного проекта. Более 17 лет благотворительный проект "Рожевий змінює життя" от Mary Kay поддерживает женщин, которые столкнулись с этим диагнозом.

Mary Kay уже 17 лет поддерживает женщин, которые столкнулись с раком груди / Фото: пресс-служба

В рамках инициативы украинское отделение бренда предлагает женщинам, которые перенесли операцию по удалению злокачественной опухоли молочной железы, бесплатно пройти программу реабилитации. Ежегодно Mary Kay запускает специальную продукцию, часть средств от продажи которой направлена ​​на финансирование программы реабилитации.

При поддержке Благотворительного Фонда "Здоровье женщины и планирование семьи" в рамках программы реабилитации женщины проходят комплекс восстановительных процедур, получают консультации ведущих специалистов, общаются с психологами и другими женщинами, которые столкнулись с этим диагнозом.

А как поддержать женщин и присоединиться к проекту?

Программа помогает восстановить не только физическое, но и психологическое состояние. За время существования программы на реабилитацию для украинских женщин перечислено уже более 5 миллионов гривен. Проект "Рожевий змінює життя" полностью финансируется за счет собранных средств от продажи специальной продукции Mary Kay. В 2021 году помощниками добра станут 2 эксклюзивных оттенка блеска для губ Mary Kay Unlimited. Вы можете помочь женщинам, приобретя блеск для губ.

35 гривен от продажи каждого из этих блесков для губ перечисляются в поддержку программы реабилитации женщин / Фото: пресс-служба

Важно: 35 гривен от продажи каждого из этих блесков для губ перечисляются в поддержку программы реабилитации женщин, столкнувшихся с раком груди. В акции участвуют блески в оттенках "Уверенный розовый" (Pink) с изысканным кремовым финишем и "Лиловая надежда" (Lilac) с игривым шиммером. Дополнительные преимущества блеска:

не липкий,

просто и удобно наносится на губы,

содержит витамины С и Е,

не вызывает раздражение и аллергической реакции.

Поддержать инициативу и приобрести благотворительные блески можно с 01 мая по 31 декабря 2021 через бьюти-эксперта Mary Kay или на сайте marykay.ua. Присоединяйтесь к розовому движению добра!

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