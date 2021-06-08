Пьяный экс-лидер "Агаты Кристи" сорвал собственные выступление

Глеба Самойлова увели со сцены, потому что он буквально не мог стоять на ногах

Пьяного Глеба Самойлова увели со сцены на его же концерте / Фото: Скриншот из видео

Бывший солист известной российской группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов сорвал собственное выступление во Владимирской области. Музыкант вышел к слушателям нетрезвым, в результате чего не смог исполнить песню и вообще еле стоял на ногах.

На видео, опубликованном в Telegram-канале "Подъем" видно, как Самойлова держат под руки, затем помогают ему сесть. После его вовсе увели за кулисы.

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Пьяный Глеб Самойлов во время концерта не мог стоять и петь Видео: Telegram-канал "Подъем"

Ни сам Глеб Самойлов, ни его представители не прокомментировали инцидент. Но поклонникам артиста не привыкать к подобным выходкам – основатель "Агаты Кристи" часто выпивает перед концертами, а в апреле этого года похожая история случилась на концерте в российском Ульяновске.

"Агата Кристи" — российская рок-группа из Свердловска (Екатеринбург), основанная в 1987 году братьями Глебом и Вадимом Самойловыми. Коллектив существовал до 2010 года, а в 2015 воссоединилась ради нескольких концертов в Москве и Петербурге. После распада "Агаты Кристи" Глеб Самойлов создал группу The Matrixx.