Путин умрет, а Красную площадь зальют кровью – предсказание грузинской пророчицы Лели Какулии

Предсказание грузинской пророчицы Лели Какулии / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине, которую начала Россия, длится второй месяц. Люди не только слушают обращения политологов, чтобы узнать, как закончится война, но и экстрасенсов, которые могут предсказать будущее. Пророчество самой известной ясновидящей Грузии Лели Какулии об Украине и России опубликовали на YouTube-канале "Сила молитвы". Расскажем о 6 основных месседжах.

1 – Украина останется свободной и независимой страной

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Украина не будет ни под Европой, США, ни под Россией. Украина станет большим могущественным государством без россиян. Новое правительство Украины подготовит большие сюрпризы, возглавив мир, мировая политика будет очень напряженной, – говорит Лели Какулия.

2 – кровавый план Путина не реализуют

План объединения советских республик не сбудется. Власть будет скрывать свои преступления, но это недолго будет продолжаться, – говорит Лели Какулия.

3 – Зеленский будет безжалостным к России

Его политические шаги станут большим ударом для российского правительства, – говорит Лели Какулия.

4 – Украина войдет в ЕС

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Украинские власти подпишут все договоренности с Европой и страна войдет в Европейский Союз, – говорит Лели Какулия.

5 – Путина убьют мусульмане

Весь Северный Кавказ объединится и объявит войну России. Россия точно потеряет Кавказ. Путину не удастся урегулировать политическую ситуацию в России. Он будет убит мусульманами, я вижу это на 100%. Черные энергии большого размера начнут движение из Чечни, и Россия не сможет обойти мусульман. После битвы мусульман в Москве все будет разрушено, мы увидим время, когда вся Красная площадь будет залита кровью, – говорит Лели Какулия.

6 – Украина победит войну, которую начала Россия

Украина выиграет холодную войну с Россией. Также я не вижу в будущем разделенной или расколотой Украины. Украина сохранит свои территории и вернет Крым, – говорит Лели Какулия.

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