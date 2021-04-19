Как проверить, годны ли яйца к употреблению – 7 простых и быстрых способов

Осмотрите скорлупу – она должна быть матовой и шершавой, а когда вы встряхнете яйцо – оно должно издавать звуков

В эти дни яйца – один из самых востребованных продуктов. Мы все готовимся к Пасхе, а этот продукт – символ праздника, который обязательно должен быть на столе. И для того, чтобы не испортить ни праздничные салаты, не выпечку несвежими яйцами, нужно обязательно проверять – не испортились ли они. В этом материале найдете 7 способов, как проверить качество яиц. Если вы планируете печь на Пасху куличи и у вас есть интересный рецепт – принимайте участие в нашем конкурсе.

Как проверить качество яиц

Способ №1. С помощью стакана воды

Тест на плавучесть – это распространенный и очень простой способ проверить возраст яиц. Опустите яйцо в стакан воды и посмотрите, как оно будет себя вести:

если яйцо легло на дно в горизонтальном положении – оно свежее

если яйцо встало вертикально – его срок годности на исходе

если яйцо всплыло – он испорчено, есть такой продукт опасно

Способ №2. Внимательно осмотреть скорлупу

Скорлупа свежих яиц слегка шершавая и матовая. Если яйца плохие, она будет гладкой наощупь и блестеть на свету. Если скорлупа мягкая или в пятнах – яйцо протухло.

Способ №3. Проверяйте качество яиц, когда его разобьете

Не игнорируйте свой нос и глаза при проверке яиц. Разбейте его в миску. Белок должен быть прозрачным и иметь свою привычную текстуру. Желток должен быть ярким. Если белок очень водянистый, выглядит мутным или желток обесцвечен, лучше не рисковать.

Способ №4. Понюхайте разбитое яйцо

Действительно плохие яйца имеют довольно отчетливый запах. Скорее всего, если у вас есть тухлое яйцо, вы об этом догадаетесь. Даже сырые яйца без трещин могут пахнуть тухлыми. Если от яйца пахнет хоть немного, выбросьте его.

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Способ №5. Послушайте яйцо

Если вы встряхнете свежие яйца, вы не почувствуете и не услышите никакого движения внутри скорлупы. Однако, если вы встряхнете старое яйцо, вы, скорее всего, почувствуете и услышите хлюпанье.

Способ №6. Проверить с помощью лампы

Чтобы проверить свежесть яйца, поднесите его к мощному источнику света. Если увидите темные пятна, которые проступят под скорлупой, это значит, что продукт испорчен.

Способ №7. Покрутить яйцо

Положите яйцо на ровную поверхность и заставьте его вращаться. Протухшее яйцо повернется вокруг своей оси больше раз, чем свежее.

Сколько можно хранить яйца?

Яйца по свежести делятся на диетические и столовые. Если курица снесла яйцо не позднее семи дней назад – оно диетическое. Через неделю яйцо переходит в разряд столовых. Срок их годности – 25 суток. Яйца будут дольше храниться в холодильнике, но их можно держать и в комнате, желательно в темном месте.

По материалам: Мashed.com.

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