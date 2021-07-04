Продюсер Мозговая сообщила о неожиданной болезни

Мозговая сообщила о неожиданной болезни / Фото: Facebook-страница Елены Мозговой

Продюсер Елена Мозговая, которая попросила Пономарева не упоминать ее в интервью, сообщила подписчикам о проблемах со здоровьем. На своей странице в Facebook она написала, что переживает не лучшие времена – у Мозговой обострение проблем с позвоночником.

"В ожидании поездки на МРТ. Накололи задницу кетановом, который, что интересно, не так на этот раз помогает. Люди, будьте здоровыми и счастливыми, цените то состояние, когда ничего у вас не болит", – написала в соцсети продюсер.

Елена Мозговая отметила, что сейчас ее поддержкой является 6-летняя дочь Соломия, которая запечатлена вместе с ней на фото.

Алена Мозговая родилась в 1974 году. Ее отец – известный украинский певец Николай Мозговой. Он умер в 2010 году. Похоронен на Байковом кладбище. Мать Виолетта Мозговая работала режиссером-постановщиком.

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Елена Мозговая десять лет прожила в браке с Александром Пономаревым. У них есть общая дочь Евгения. Соломия – родилась в браке с David Axelrod, а еще у нее есть дочь Зоя, имя отца которой Мозговая не называет.

Смотрите эксклюзивное интервью Пономарева, в котором он рассказал о браке с Мозговой:

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