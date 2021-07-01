Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане: как выглядит статуя (фото)

Статуя в память о принцессе Диане была установлена в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца

Памятник принцессе Диане / Фото: Getty Images

Сегодня, 1 июля, в Лондоне открыли статую принцессе Диане. Торжественное мероприятие приурочили к юбилею Леди Ди, которой в этот день могло бы исполниться 60 лет.

Статую установили в Затонувшем саду на территории Кенсингтонского дворца. Монумент торжественно открыли принц Гарри, который специально ради этого прилетел из США, и его старший брат, принц Уильям. К слову, Гарри прилетел на родину без своей супруги Меган Маркл, которая в начале июня родила их дочь Лилибет.

Скорее всего, даже если бы Меган и прилетела, то все равно ей бы не удалось поддержать супруга на открытии памятника. Точно так же, как и супруге Уильяма – Кейт Миддлтон. Из-за того, что сейчас в Британии бушует новый штамм COVID-19 "Дельта", на церемонии разрешили присутствовать только самым близким родственникам Дианы и скульпторам, создавшим памятник.

А вот и первое фото памятника!

Памятник принцессе Диане / Фото: Getty Images

Принц Гарри на фоне статуи.

Принц Гарри возле памятника принцессе Диане / Фото: Getty Images

А вот и момент открытия. Принцы снимают покрывало со статуи своей матери.

Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане / Фото: Getty Images

На официальной странице королевской семьи в Instagram была опубликована речь братьев, которую они произнесли на открытии памятника:

Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер – качества, которые сделали ее символом добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия, – сказали Уильям и Гарри.

В своей речи они также поблагодарили всех, кто причастен к созданию и установке памятника.

Кстати, первым на церемонию прибыл брат покойной принцессы Дианы – Чарльз Спеснер. Кроме него, в Затонувшем саду также присутствовали скульптор Иэн Ренк-Бродли и дизайнер сада Пип Моррисон.

Чарльз Спенсер, брат покойной принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что в прессе говорили о ссоре братьев и предполагали, что принцы будут стоят на церемонии порознь, фотографы поймали момент, когда Уильям и Гарри шли рядом и общались.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Бывший супруг покойной Дианы, отец Уильяма и Гарри, принц Чарльза специально уехал из Лондона на время визита Гарри. Как пишут западные СМИ, все из-за крупной ссоры принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей.

Кстати, конфликт, который разгорелся после скандального интервью Меган и Гарри, сегодня попытается уладить королева Елизавета II. Она пригласила внуков на закрытый обед после церемонии открытия памятника, где будут обсуждать вопрос их ссоры.