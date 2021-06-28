Принца Чарльза не будет на открытии памятника принцессе Диане: "Старые раны могут открыться"

Совсем скоро принцы Гарри и Уильям встретятся на открытии памятника покойной принцессе Диане, однако их отец, по словам инсайдеров, решил пропустить это мероприятие

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Совсем скоро, 1 июля, в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоится открытие статуи в честь покойной принцессы Дианы. Мероприятие приурочено к юбилею Дианы – в этом году ей могло бы исполниться 60 лет.

Сыновья принцессы, принцы Уильям и Гарри, приедут на торжественное открытие памятника, а вот экс-супруг покойной Дианы, принц Чарльз, который был в браке с ней в течение 15 лет, решил пропустить это мероприятие, сообщает Express.co.uk.

В настоящее время будущий король Великобритании находится на самоизоляции в коттедже Фрогмор. По словам близкого друга, принц Чарльз не будет присутствовать на открытии статуи, потому что из-за этого "старые раны снова смогут дать о себе знать".

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

По словам инсайдера, принц не хочет вновь переживать эти нелегкие моменты.

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"Ему это ужасно трудно. Эти моменты могут воскресить старые раны и вернуть ему воспоминания – как счастливые, так и грустные, а также чувство раскаяния. После смерти Дианы он решил, что лучше оставить все эти воспоминания при себе", – говорит друг принца Чарльза.

Памятник в честь принцессы Уэльской будет расположен в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца. На церемонии должны присутствовать сыновья Дианы – принцы Уильям и Гарри. Планировалось, что братья произнесут совместную речь в честь матери, но так как они сейчас находятся в натянутых отношениях, возможно, даже стоять будут отдельно друг от друга.

Снимки памятника появятся непосредственно в день церемонии открытия. Сейчас же известно, что скульптуру создал Иэн Рэнк-Бродли. Он написал портрет королевы Елизаветы II, отчеканенный на всех британских монетах.

Ранее мы сообщали, что принцесса Диана недолюбливала Опру Уинфри и отказалась давать ей интервью.