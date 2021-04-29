Принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают годовщину свадьбы. Только посмотрите на их новые портреты!

Пара поженилась ровно 10 лет назад. За свадьбой герцогов Кембриджских наблюдало около двух миллиардов человек по всему миру

Сложно поверить, но свадьба, за которой наблюдал почти весь мир, состоялась 10 лет назад. 29 апреля 2011 года принц Уильям и Кейт Миддлтон обвенчались в Вестминстерском аббатстве. Это событие стало одним из самых главных в Великобритании за все десятилетие.

Сегодня пара отмечает десятую годовщину, и по такому случаю Кенсингтонский дворец опубликовал два новых портрета герцога и герцогини Кембриджских. В описании к фото в Instagram сказано, что снимки были сделаны ранее на этой неделе, специально к годовщине свадьбы.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

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А мы решили еще и сравнить фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с архивным снимком. Слева пара еще не жената, у них нет детей, и они только в предвкушении долгой и счастливой семейной жизни. А справа, как вы уже знаете, современный портрет супругов – они все так же улыбаются и счастливы вместе, растят троих детей и продолжают быть одной из самых популярных пар мира.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Ранее мы сообщали, что Букингемскому дворцу пришлось нарушить давнюю традицию из-за беременности Кейт Миддлтон.