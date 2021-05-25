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Принц Гарри может помириться с принцем Уильямом, если выполнит одно условие

25 мая, 13:04

Элина Пелешенко

По мнению королевского эксперта, отношения братьев могут наладиться, если из жизни принца Гарри исчезнет Меган Маркл

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Getty Images

Отношения принца Гарри и с королевской семьей сейчас напряженные. Он продолжает делится откровениями о своей жизни во дворце и о примирении внука Елизаветы II с семьей пока не идет речи. Королевские эксперты считают, что принц Гарри сможет наладить отношения с родственниками, в частности с принцем Уильямом, если расстанется с Меган Маркл.

Об этом рассказал эксперт Кинси Скофилд изданию The Mirror.

Принцы Гарри и Уильям / Фото: Getty Images

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"Отношения между братьями наладятся только в том случае, если принц Гарри расстанется с Меган Маркл и вернется в Великобританию один. Но он никогда не оставит своих детей в другой стране", – сказал эксперт.

Напомним, недавно советники Елизаветы II призвали принца Гарри и Меган Маркл отказаться от своих титулов.

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