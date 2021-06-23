Принц Гарри и Меган Маркл могут помириться с Елизаветой II: почему надежда еще не потеряна

Есть ли надежда у принца Гарри и Меган Маркл помириться с королевской семьей / Фото: Getty Images

Полтора года назад принц Гарри и Меган Маркл из Великобритании уехали в Канаду, а затем перебрались на постоянное место жительства в США.

Супруги купили дом в солнечном Лос-Анджелесе, отказались от королевских обязанностей и даже успели родить второго ребенка, живя в Штатах.

Но если переезд Меган и Гарри в другую страну королева Елизавета II еще смогла пережить более-менее спокойно, то их скандальное интервью, которое они дали Опре Уинфри в марте этого года, стало настоящим камнем преткновения на пути достижения перемирия между Гарри и его королевскими родственниками.

Life Сегодня решили выяснить, есть ли у Меган Маркл и принца Гарри шанс помириться с Елизаветой II и остальными родственниками или эта возможность потеряна навсегда.

Хронология скандала

Для начала вспомним, как нарастал скандал вокруг британского королевского семейства. После появления в королевской семье Меган Маркл внимание общественности и прессы было приковано именно к ней.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Бывшая голливудская актриса, разведенная женщина и наполовину афроамериканка – по мнению многих британцев, не такой Елизавета II представляла невесту своего внука Гарри.

Однако самого принца общественное мнение (да и мнение его семьи), похоже, не волновало и не волнует до сих пор. Гарри полностью окунулся в новую жизнь, которую они с Меган строят за океаном.

Нарушение семейных традиций и некое бунтарство за парой замечено давно. Например, еще в 2019 году, накануне появления на свет первенца Меган и Гарри – Арчи, Маркл уехала в Нью-Йорк, чтобы повеселиться с друзьями на вечеринке baby shower. Такое мероприятие обычно устраивают в США для будущих мам перед рождением ребенка. Меган стала первым членом британской королевской семьи, кто провел подобный праздник. Проводить такого рода вечеринки в монаршей семье не предусмотрено протоколом.

Принц Гарри с Меган Маркл и сыном Арчи / Фото: Getty Images

Позже пара заявила о желании стать полностью финансово независимыми от королевской семьи и сосредоточиться на создании своего благотворительного проекта. Говорят, такой поворот событий возмутил Елизавету II – и это мягко сказано.

Но это далеко не все – после рождения малыша Меган и Гарри отказались позировать с ребенком на руках перед публикой. Обычно такой традиции придерживаются все члены королевской семьи – Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, всегда выходила к народу спустя пару часов после рождения каждого из своих троих детей.

Что касается Кейт и Меган, то о напряженности в их отношениях долгое время писала вся зарубежная пресса. В кулуарах постоянно сплетничали, что Миддлтон и Маркл никак не могут найти общий язык и часто ссорятся. Их размолвки, к слову, называют одной из главных причин переезда Меган и Гарри сначала в коттедж Фрогмор из Кенсингтонского дворца, а затем и вовсе в США.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл во второй раз проигнорировали вечеринку по случаю дня рождения Кейт Миддлтон, не назвав причину.

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Серия скандалов с Маркл также связана с ее огромным желанием выделяться и притягивать внимание прессы к собственной персоне. Доказательством тому могут служить несколько случаев. К примеру, о своей первой беременности Меган заявила на свадьбе у кузины принца Гарри – принцессы Евгении.

Тогда Евгения и другие члены королевской семьи, по словам инсайдеров, были крайне возмущены, ведь Меган буквально "украла праздник" у Евгении, перетянув внимание на себя.

Принц Гарри и принцесса Евгения / Фото: Getty Images

После рождения у Меган и Гарри дочери Лилибет возник еще один скандал. Оказалось, что таким именем хотела назвать свою дочь принцесса Беатрис, которая вскоре впервые станет мамой. К слову, Лилибет – это нежное семейное прозвище Елизаветы II.

Но даже этот случай все-таки не смог переплюнуть интервью Меган и Гарри, в котором они обвинили королевское семейство в расизме, жестокости и травле. Многие до сих пор не могут поверить, что супруги решились на такой шаг.

Казнить нельзя помиловать

По словам королевского биографа Кэти Николл, именно тот факт, что у Гарри родилась дочь, может наконец-то примирить королевскую семью. В интервью изданию Express.co.uk Николл объяснила, что малышка Лилибет "спасет" ситуацию.

"Я думаю, что всегда есть надежда, что новый ребенок поможет преодолеть разлад в семье. Детки, очевидно, являются источником абсолютной радости", – говорит Кэти.

Совсем скоро, 1 июля, Гарри прибудет в Великобританию на открытие статуи, установленной в память об их с Уильямом матери – принцессе Диане.

Принц Гарри и принц Уильям / Фото: Getty Images

В королевских кругах ходят слухи, что принц привезет из США свою новорожденную дочь, чтобы познакомить малышку с семьей. Однако возникают большие сомнения, ведь вряд ли Меган Маркл отпустит маленькую дочь так далеко, пусть даже на неделю.

Сама Меган, к слову, хоть и летала на поздних сроках беременности из Британии в США, сейчас повторять этот опыт не захотела. Недавно, когда не стало принца Филиппа, принц Гарри отправился провожать в последний путь своего дедушку один, без супруги. Тогда Меган заявила, что лететь она не может – так, мол, ей порекомендовали врачи.

Не исключено, что и сейчас Маркл откажется отправиться в Британию вместе с мужем и придумает новую причину, по которой не сможет приехать на родину Гарри.

После шумного интервью и всех обвинений поведение Меган едва ли может удивить. Однако есть надежда на то, что они с принцем Гарри все-таки помирятся с королевскими родственниками. Хотя вероятность этого, как утверждают многие королевские эксперты, крайне мала.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принцу Гарри доверяют больше, чем Кейт Миддлтон и принцу Уильяму.

Из-за чего могут поссориться члены королевской семьи – смотрите сюжете: