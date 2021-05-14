Принц Гарри хотел покинуть дворец, когда ему было 20 лет. Он боялся повторить судьбу мамы

Из-за опасений повторить судьбу своей матери, принцессы Дианы, принц Гарри хотел уйти из королевской семьи еще в молодом возрасте. Он не хотел исполнять обязанности и "работать принцем"

Принц Гарри / Фото: Getty Images

По словам самого Гарри, который запускает новый проект с Опрой Уинфри, он сомневался, что сможет завести счастливую семью, следуя правилам дворца. Об этом принц Гарри рассказал в новом выпуске подкаста "Диванный эксперт", передает Metro.

"В возрасте около 20 лет я впервые понял, что я на самом деле не хочу всего этого. Я не хочу быть здесь, не хочу этим заниматься. Посмотрите, к чему эта ситуация привела мою маму. Как я вообще смог бы остепениться, завести жену и семью, когда я знал, что все это может снова случиться? Я знаю эту бизнес-модель, видел, как она работает. Я очень устал от этого", – поделился принц Гарри.

После трагичной гибели их с братом матери принц Гарри прошел терапию, чтобы восстановиться. Справиться с горем и стрессом уже во взрослом возрасте Гарри помогли Invictus Games – соревнования, в которых принимают участие бывшие военные, ставшие инвалидами. Он и был инициатором этих игр.

Герцог Сассекский на открытии сборной Великобритании на Invictus Games The Hague 2020 / Фото: Getty Images

После терапии Гарри задумался о том, что мог бы жить по-другому.

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"Как только я начал заниматься терапией, у меня было чувство, что я вытащил голову из песка, хорошенько встряхнул ее и наконец-то пришел в порядок. Я находился в привилегированном положении, из которого никак не мог выйти. И я не знал, как изменить эту ситуацию. Только помогая другим людям, я излечился и понял, чего действительно хочу", – сказал принц Гарри.

В беседе супруг Меган Маркл также сравнил свою прошлую жизнь с фильмом "Шоу Трумана", в котором главный герой живет в вымышленном мире телешоу.

Напомним, что в прошлом году Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи отсоединились от королевской семьи и начали новую жизнь в США.

Герцоги Сассекские с сыном Арчи / Фото: Getty Images

Ранее появилось уникальное архивное фото королевы Великобритании в возрасте 14 лет.