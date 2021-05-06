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Претендентка от Украины выйдет на сцену "Мисс Вселенной" в красном платье с экстремальным разрезом: горячее фото образа №2

6 мая, 16:38

Ирина Лебедева

Второй наряд Елизаветы Ястремской для престижного конкурса красоты подготовил модный дом Maxima

Вчера Елизавета Ястремская показала национальный наряд для "Мисс Вселенной-2020", а теперь пресс-служба конкурса красоты поделилась ее вечерним образом. Для второго выхода украинская модель облачится в силуэтное платье алого оттенка с вырезом от бедра.

Елизавета Ястремская / Фото: пресс-служба

Великолепный образ создал модный дом Maxima. Платье имеет ассиметричный крой, глубокое декольте, дополненное прозрачной вставкой, а также декор из бусин и пайеток.

Елизавета Ястремская / Фото: пресс-служба

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Елизавета Ястремская завершила наряд бежевыми туфлями на высоком каблуке. Также для фотосессии она предпочла насыщенный макияж с акцентом на глаза и собранные волосы. Впрочем, вполне вероятно, что для выхода на сцену бьюти-образ будет немного изменен.

Напомним, что уже вчера Елизавета улетела в США, где будет готовиться к конкурсу 10 дней. "Мисс Вселенная-2020" пройдет 16 мая (17 мая в 03:00 по Украине) в Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

Вы могли пропустить, как с королевы красоты сорвали корону в прямом эфире (видео).

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