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"Пресс – отпад!" Полуголого 75-летнего Петросяна засыпали комплиментами в Instagram (фото)

25 июня, 07:00

Анна Пономаренко

Артист опубликовал в соцсети снимок, который был сделан во время его отдыха на Мальдивах. Евгений Претросян проводит отпуск вместе со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой

Евгений Петросян опубликовал фото в расстегнутой рубашке / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Недавно молодая супруга советского и российского юмориста Евгений Петросяна Татьяна Брухунова хвасталась фигурой в купальниках. А теперь пришла и очередь артиста показать, что в свои 75 лет он находится в отличной форме.

На странице Евгения Вагановича в Instagram появилось фото, на котором он позирует в шортах, расстегнутой рубашке и соломенной шляпе на Мальдивах.

"Концертный костюм надет! На выход!" – подписал снимок Петросян.

Евгений Петросян вместе с молодой супругой отдыхает на Мальдивах / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Поклонники оценили внешний вид комика, написав десятки комплиментов:

Скриншот: Instagram

Любопытно, что недавно в Instagram супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой появился кадр, на котором юморист репетирует перед съемками своего шоу. На кадре видно, что силуэт Евгения Вагановича более округлый, чем на фото выше. Хотя, возможно, артист просто надел накладной живот для сцены.

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Евгений Петросян / Фото: instagram.com/bruhunova

Устроить фотосессию на берегу моря или океана, как это сделал Евгений Петросян, – отличная идея для того, как провести лето. Но мы собрали еще 10 крутых вариантов, как провести этот жаркий сезон ярко и весело.

Ранее мы сообщали, что Евгений Петросян и Елена Степаненко наконец-то разделили имущество после развода. Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года и с этого момента пытались решить вопрос с собственностью.

Смотрите видеосюжет о том, как звезды переживали разрывы отношений:

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