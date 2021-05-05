Пожилые туристы скинулись по 77 гривен на экскурсию в "живописное место". Их отвезли на кладбище

Путешественникам обещали трансфер на автобусе, обзорную экскурсию и обед. В итоге туристы попали на кладбище, где для них организовали распродажу

/ Фото: NZherald

В китайском муниципалитете Чунцин туристическая фирма Longyao вместо обзорной экскурсии с шопингом отвезла группу пожилых людей на кладбище.

Об этом сообщает BBC.

Путешественники заплатили за это "развлечение" по 18 юаней (77 гривен). Им обещали трансфер на автобусе, обед, а также посещение "живописного места". В итоге туристы оказались на кладбище, где для них организовали распродажу.

Фото: NZ Herald

После жалоб недовольных клиентов местные власти начали проверку этого инцидента. Чиновники заявили, что "будут решительно противодействовать любым действиям, которые нарушают права туристов и портят имидж города".

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К тому же Комитет по культуре и развитию туризма Чунцина выяснил, что у организатора поездки Longyao нет лицензии на осуществление туристической деятельности. В ведомстве пообещали в будущем пресекать подобные случаи.

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