Поздравления с наступающей Пасхой-2021 в открытках и стихах

Поздравления с наступающей Пасхой 2021 / Фото: Pinterest

Уже завтра, 2 мая, православные украинцы будут праздновать Пасху-2021. А пока предлагаем поздравить своих родных и близких с наступающим церковным праздником. Для этого Life Сегодня собрали лучшие открытки с Пасхой в одном материале.

Пасха – знаковое христианское событие и самый главный церковный праздник, который каждый год отмечается после завершения Великого поста. Пасха знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, а также торжество победы над смертью и очищение от грехов.

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Поздравления с наступающей Пасхой-2021: лучшие открытки и красивые стихи

Пусть в ваш дом придет согласие,

Будет жизнь полна чудес,

В прошлом будут разногласия.

С Пасхой вас! Христос воскрес!

Открытки с наступающей Пасхой | Фото: bonnycards

Вот опять пришла весна

Жизнь снова стала светлой сказкой

С наступающим Воскресеньем вас,

С великой и прекрасной Пасхой!

Картинки с Пасхой | Фото: bonnycards

С Пасхой светлой поздравляю!

Мира вам в душе желаю.

Светлых дней и теплоты,

Жизни — полной доброты.

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С наступающей Пасхой | Фото: bonnycards

С наступающей Пасхой поздравляю.

Здоровья крепкого желаю.

Живите без нужды, без бед,

В любви и счастье много лет!

Красивые картинки с Пасхой | Фото: bonnycards

С наступающим!

Желаю в Пасху благ земных

И много добрых дел людских,

Тепла, здоровья и терпения,

Мира в душе и настроения.

Открытки с Пасхой | Фото: bonnycards

С наступающей Пасхой поздравляем,

Добра побольше вам желаем!

Чтоб с Богом в сердце светлей жилось,

Он снова с нами – Воскрес Христос!

Ранее мы рассказывали, почему на Пасху говорят Христос воскрес.