Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

Life Сегодня собрали для журналистов лучшие поздравления и пожелания с профессиональным праздником

Поздравления с Днем журналиста / Фото: Depositphotos

День журналиста в Украине отмечают сегодня, 6 июня. Это главный профессиональный праздник для работников масс-медиа, журналистов, корреспондентов и репортеров.

Кроме 6 июня, у представителей средств массовой информации есть еще несколько важных дат: Всемирный день свободы прессы – 3 мая, Международный день солидарности журналистов – 8 сентября, День украиноязычной прессы – 12 ноября, День работников радио, телевидения и связи Украины – 16 ноября.

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Мы подготовили оригинальные и прикольные поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, открытки и картинки.

Поздравления с Днем журналиста

Дорогие наши журналисты!

Дерзновенных вам желаем мыслей,

Лишь крылатых и поярче слов,

Чтоб от скуки публика не кисла,

А питала к вам всегда любовь.

Поздравления с Днем журналиста 2019 / Фото: Pixabay

День журналиста 2019: поздравления в стихах

Освещает жизнь народа ясно,

Ярко отражает суть вещей,

Даже в тех местах, где так опасно,

Нам не обойтись без новостей.

И сегодня Украина отмечает

Журналиста день – пускай же вам

Правда путь нелегкий освещает,

Как маяк идущим кораблям.

Поздравления с Днем журналиста / Фото: Pixabay

Пожелания на день журналиста

С днем журналиста Украины,

Вас поздравляем от души —

Желаем неба цвета сини,

Да чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,

Ведь журналиста путь не прост —

Он информацию разыщет,

Поднимет свой карьерный рост.

И каждый раз собой рискуя,

Нам что то новое найдет,

Пусть будет сильной Украина,

Пусть жизнь хорошая придет.

Поздравления с Днем журналиста / Фото: Pixabay Реклама

Оригинальные поздравления с Днем журналиста

Сегодня праздник журналиста,

Тебя поздравить мы спешим,

Пусть небо будет только чистым,

А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,

Работа спорится в руках,

А если рисковать придется,

Пускай не посещает страх.

Наш друг, ты занят важным делом,

Ведь информация нужна,

И мы тебя сим неумелым

Стихом благодарим сполна!

Поздравления с Днем журналиста / Фото: Pixabay

Смешные поздравления с Днем журналиста

Желаю больше сплетен и интриг,

Скандалов и взрывных материалов.

Твой труд нам пригодится, журналист:

Узнать о том, чего не ожидали.

Поздравления с Днем журналиста / Фото: Pixabay

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