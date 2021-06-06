Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

Поздравления с Днем журналиста / Фото: Depositphotos
День журналиста в Украине отмечают сегодня, 6 июня. Это главный профессиональный праздник для работников масс-медиа, журналистов, корреспондентов и репортеров.
Кроме 6 июня, у представителей средств массовой информации есть еще несколько важных дат: Всемирный день свободы прессы – 3 мая, Международный день солидарности журналистов – 8 сентября, День украиноязычной прессы – 12 ноября, День работников радио, телевидения и связи Украины – 16 ноября.
Читайте также: Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе
Мы подготовили оригинальные и прикольные поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, открытки и картинки.
Поздравления с Днем журналиста
Дорогие наши журналисты!
Дерзновенных вам желаем мыслей,
Лишь крылатых и поярче слов,
Чтоб от скуки публика не кисла,
А питала к вам всегда любовь.
Поздравления с Днем журналиста 2019 / Фото: Pixabay
День журналиста 2019: поздравления в стихах
Освещает жизнь народа ясно,
Ярко отражает суть вещей,
Даже в тех местах, где так опасно,
Нам не обойтись без новостей.
И сегодня Украина отмечает
Журналиста день – пускай же вам
Правда путь нелегкий освещает,
Как маяк идущим кораблям.
Поздравления с Днем журналиста / Фото: Pixabay
Пожелания на день журналиста
С днем журналиста Украины,
Вас поздравляем от души —
Желаем неба цвета сини,
Да чтобы не было войны!
Желаем быть всегда на страже,
Ведь журналиста путь не прост —
Он информацию разыщет,
Поднимет свой карьерный рост.
И каждый раз собой рискуя,
Нам что то новое найдет,
Пусть будет сильной Украина,
Пусть жизнь хорошая придет.
Поздравления с Днем журналиста / Фото: Pixabay
Оригинальные поздравления с Днем журналиста
Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет только чистым,
А солнце теплым и большим.
Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется,
Пускай не посещает страх.
Наш друг, ты занят важным делом,
Ведь информация нужна,
И мы тебя сим неумелым
Стихом благодарим сполна!
Поздравления с Днем журналиста / Фото: Pixabay
Смешные поздравления с Днем журналиста
Желаю больше сплетен и интриг,
Скандалов и взрывных материалов.
Твой труд нам пригодится, журналист:
Узнать о том, чего не ожидали.
Поздравления с Днем журналиста / Фото: Pixabay
Смотрите видео об украинском ведущем и журналисте-криминалисте Константине Стогние:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.