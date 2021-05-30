Поздравления на День Киева в прозе и стихах

С Днем Киева: картинки, фото и поздравления / Фото: Depositphotos
Сегодня День Киева, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье мая и в 2021 году приходится на 30-е число. И по традиции киевляне уже с субботы начинают праздновать именины родного города.
Обязательно поздравьте киевлян с их праздником, а мы подготовили для вас красивые и добрые поздравления с Днем Киева в картинках, стихах, прозе и смс.
А еще не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
День Киева: поздравления в стихах
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Киев нынче отмечает
Праздник – день рождения.
Нет столицы нашей краше –
Знаем без сомнения.
Процветай, любимый город,
Радостный, каштановый.
Ты могучий и прекрасный,
Поздравляем заново!
День Киева: картинки и пожелания / Фото: Depositphotos
Лучшие поздравления на День Киева в стихах
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Краса всех городов
И россыпь православных храмов.
Для Киева нет равных слов,
Здесь Русь взяла свое начало.
С размахом встретит праздник славный –
День города в разгар войдет.
Пускай ему не будет равных,
Пусть будет счастлив весь народ.
Гулянье, торжество, веселье
Прольются соловьиной трелью.
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С Днем Киева: поздравления своими словами
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Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать любимой столице самого доброго, светлого, лучшего. Пусть Киев всегда радует своих жителей и гостей чистыми улицами, чистыми помыслами и чистыми делами. Пусть этот красивый город дарит много позитивных эмоций, хороших новостей, приятных моментов и постоянного круговорота ярких событий.
День Киева: поздравления и фото / Фото: Depositphotos
Короткие поздравления в День Киева
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Именинник Киев-град нам безумно нравится,
Белыми каштанами издавна он славится!
Киевляне, вам желаю доброты и света,
Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета!
С Днем города, Киев!
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Киев – город добрых граждан,
Здесь радушию почет,
Каждый гость желанный, важный,
Счастье в Киеве живет.
И сегодня, в день рожденья,
В праздник светлый и святой
Принимаешь поздравленья,
Киев драгоценный мой!
С Днем Киева: фото и картинки / Фото: Pixabay
День Киева: поздравления в прозе
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Дорогие киевляне, поздравляю вас с днем рождения вашего города! Желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.
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