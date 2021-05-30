Поздравления на День Киева в прозе и стихах

С Днем Киева: эффектные поздравления, стихи и фото в День города-2021

С Днем Киева: картинки, фото и поздравления / Фото: Depositphotos

Сегодня День Киева, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье мая и в 2021 году приходится на 30-е число. И по традиции киевляне уже с субботы начинают праздновать именины родного города.

Обязательно поздравьте киевлян с их праздником, а мы подготовили для вас красивые и добрые поздравления с Днем Киева в картинках, стихах, прозе и смс.

А еще не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

День Киева: поздравления в стихах

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Киев нынче отмечает

Праздник – день рождения.

Нет столицы нашей краше –

Знаем без сомнения.



Процветай, любимый город,

Радостный, каштановый.

Ты могучий и прекрасный,

Поздравляем заново!

День Киева: картинки и пожелания / Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления на День Киева в стихах

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Краса всех городов

И россыпь православных храмов.

Для Киева нет равных слов,

Здесь Русь взяла свое начало.

С размахом встретит праздник славный –

День города в разгар войдет.

Пускай ему не будет равных,

Пусть будет счастлив весь народ.

Гулянье, торжество, веселье

Прольются соловьиной трелью.

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С Днем Киева: поздравления своими словами

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Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать любимой столице самого доброго, светлого, лучшего. Пусть Киев всегда радует своих жителей и гостей чистыми улицами, чистыми помыслами и чистыми делами. Пусть этот красивый город дарит много позитивных эмоций, хороших новостей, приятных моментов и постоянного круговорота ярких событий.

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День Киева: поздравления и фото / Фото: Depositphotos

Короткие поздравления в День Киева

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Именинник Киев-град нам безумно нравится,

Белыми каштанами издавна он славится!

Киевляне, вам желаю доброты и света,

Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета!

С Днем города, Киев!

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Киев – город добрых граждан,

Здесь радушию почет,

Каждый гость желанный, важный,

Счастье в Киеве живет.

И сегодня, в день рожденья,

В праздник светлый и святой

Принимаешь поздравленья,

Киев драгоценный мой!

С Днем Киева: фото и картинки / Фото: Pixabay

День Киева: поздравления в прозе

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Дорогие киевляне, поздравляю вас с днем рождения вашего города! Желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

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