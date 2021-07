Появился кадр нового Секса в большом городе: как выглядят главные героини (фото)

Появился первый кадр из нового "Секс в большом городе" / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Накануне в Нью-Йорке начались съемки продолжения сериала "Секс в большом городе", который мы все смотрели в начале 00-х (хотя впервые он вышел в 1998 году).

Сара Джессика Паркер, которая вернулась к роли Кэрри Брэдщоу, поделилась с фолловерами в Instagram первым фото со съемок. На снимке Сара, а также Синтия Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) шагают по Большому яблоку.

Ожидается, что на HBO Max выйдет десять получасовых новых эпизодов "Секса в большом городе", который получил название And Just Like That. К оригинальному касту не присоединится Ким Кэттролл, которая играла роль Саманты Джонс.

Премьера перезапуска "Секса в большом городе" состоится в конце этого года или начале 2022 года.