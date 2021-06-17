Потап с полуобнаженной красоткой провел обряд экзорцизма в новом клипе – видео

Потап выпустил клип "Экзорцизм" / Фото: Скриншот из YouTube
Рэпер Потап, который ранее представил лирическую песню о любви, выпустил новое музыкальное видео на трек "Экзорцизм". В мистическом клипе Потап появился в неожиданном образе, а главной героиней ролика стала загадочная белокурая красотка.
В описании к видео, опубликованному на YouTube-канале Потапа, говорится, что героиня видео – олицетворение любви.
"Главный герой – творец, который обуян страстями. До того, как происходит судьбоносная встреча с Любовью, его душа полна терзаний и противоречий. Героиня – олицетворение Любви, она играет решающую роль в судьбе Героя: излечивает его душевные раны, делает его лучше и сильнее, усмиряет его, подобно обряду экзорцизма", – написал рэпер.
Трек "Экзорцизм" вошел в новый альбом Потапа "Без рекламы". Постановщиком видео стал украинский кинорежиссер Стас Капралов, который снял триллер "Пик страха" с Иванной Сахно и мастерски владеет этим жанром. Героиней видео стала украинская актриса Анастасия Король.
Кадр из клипа Потапа на песню "Экзорцизм" / Фото: Скриншот из YouTube
В итоге музыкальное видео получилось кинематографичным, атмосферным и завораживающе жутким.
Потап в новом клипе "Экзорцизм" / Фото: Скриншот из YouTube
Рэпер признался, что сюжетная линия видео повторяет линию его собственной судьбы.
"У нас получился мини-фильм с элементами хоррора про волшебную и целительную энергию любви", – говорится в описании к видео.
Смотрите новый клип Потапа – "Экзорцизм":
Поклонники рэпера пришли в восторг от его новой работы и признались, что видео у них стоит уже на повторе.
- Потап красава! Совершенно другая сторона! Но очень многих эта грань касается!"
- "Класс. Я вспомнила старые клипы Mozgi Production, наполненные смыслом и аллегориями"
- Уже на повторе у меня! Спасибо, что показываешь нам другого себя!"
- "Лучшая работа на данный момент"
Ранее Настя Каменских призналась, какие у нее на самом деле отношения с сыном Потапа.
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