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Потап представил лирическую песню о любви. У поклонников мурашки по коже

Сегодня, 22:42

Известный украинский продюсер и рэпер представил романтическую композицию, которая кардинально отличается от его предыдущих треков

Потап
Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Известный украинский продюсер и исполнитель Потап, который ранее эксклюзивно поделился с нами мыслями о жизни, возрасте и успехе, презентовал песню "Кровь и Любовь".

По названию уже понятно, что трек – романтический, но и без небольшой доли юмора не обошлось – в названии композиции Потап обыграл популярную рифму "кровь-любовь", хоть и в самой песне намека на комичность нет.

Это лирическая песня о влюбленных и для влюбленных. Вот что говорится в описании к песне на YouTube-канале артиста: "Кровь и Любовь" – это мгновение любви перед рассветом: влюбленные танцуют, связанные тайной, боясь, что все закончится, когда взойдет солнце".

Мнения слушателей разделились: одни пишут про "мурашки по коже", другие же остались не в восторге от вокала Потапа:

  • Уже и не представляю, как можно дождаться полный альбом. Это невероятно чувственно и красиво!
  • Как красиво. Ваша любовь к Насте – это показатель для всего мира.
  • Потап – талант. Магия слов, голоса.
  • Мурашки по коже!
  • Что с голосом? Ангина?
  • Компьютерный голос – отстой!
  • Вообще не нравится, голос ужасный, текст вообще не понятный, как будто жует полпесни.
Скриншот: YouTube

Ранее мы делились историей романа Потапа и Насти Каменских.

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