Потап сказал, что не знает, кто такая Тина Кароль и исковеркал ее имя. Певица отреагировала

У группы MOZGI поинтересовались, как они отнеслись к тому, что именно Тина стала хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend, а не они

Потап подшутил над Тиной Кароль на Atlas Weekend / Фото: instagram.com/realpotap, скриншот, instagram.com/tina_karol

Похоже, что в шоу-бизнесе назревает новый скандал из-за неудачной шутки. Сейчас в Киеве проходит шумный фестиваль Atlas Weekend. На нем выступает множество украинских артистов, а хедлайнером в один из дней была Тина Кароль.

Хедлайнер – это очень популярный артист, выступление которого обычно ждут все гости фестиваля. Как правило, выступает он в самом конце, после всех остальных участников.

У группы MOZGI, в составе которой выступает продюсер и автор песен Потап, за кулисами фестиваля взяли интервью, в котором поинтересовались, как музыканты относятся к тому, что не они стали хедлайнерами фестиваля.

"Мы никогда не бываем "почти хедлайнерами", – сказал Потап.

"А Тина Кароль?", – ответил журналист издания muzvar.com.ua.

"Мы не знаем, кто это. Мы не знаем трек-лист. Нам все равно, когда мы выступаем – первые, последние, средние", – парировал продюсер.

MOZGI на Atlas Weekend / Фото: скриншот

После этого один из участников коллектива начал коверкать имя Тины, Потап подхватил:

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"Буратино? Кроль…Карольтина? Будем выступать после карантина", – пошутили участники группы.

Ответ артистов возмутил поклонников Тины, которые разместили в фан-аккаунте видео и подписали: "Название группы – полная противоположность действительности".

Скриншот: instagram.com/_hacker_tina

На это уже успела отреагировать сама Кароль, разместив в Instagram фрагмент интервью и лаконично подписав ролик: "Амензия?"

Скриншот: Instagram

Генеральный медиа партнер Atlas Weekend – телеканал "Украина".

Участники группы MOZGI больше не комментировали эту ситуацию. Напомним, что Монро нашла плагиат в номере Тины Кароль с питоном.

Смотрите интервью с Тиной Кароль: