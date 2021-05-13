Эллен Дедженерес закрывает свое популярное шоу. Коротко о скандальной предыстории

Брэдли Купер на шоу Эллен Дедженерес / Фото: YouTube, Скриншот из YouTube

Знаменитая американская ведущая Элен Дедженерес, которая ранее назвала ансамбль Вирского российским, закрывает свое популярное шоу после 19 сезонов. Следующий сезон станет последним. Эти новости появились на фоне скандалов, которые разразились во время карантина в прошлом году.

Как сообщает The Hollywood Reporter, телеведущая планировала закрыть свою программу еще в 2018 году. Тогда же ее уговорили продлить шоу еще на три сезона. Теперь, по словам 63-летней Эллен, она двигается дальше и ставит перед собой новые вызовы.

"Я творческий человек, а творческому человеку постоянно необходимо ставить перед собой новые вызовы… Каким бы прекрасным и веселым ни было это шоу, оно перестало быть вызовом", – заявила Эллен.

Теперь ведущая планирует заниматься проектами по защите природы и животных, а также сниматься в кино. Но из-за чего разразились скандалы в прошлом году?

Эллен Дедженерес / Фото: Скриншот из YouTube

Скандалы вокруг шоу Эллен Дедженерес

Токсичная атмосфера на съемках

Все началось в разгар пандемии в 2020 году. Тогда члены команды шоу Эллен высказались против самой ведущей. Они описали атмосферу на съемочной площадке как "токсичную" и даже расистскую. Издание Buzzfeed опубликовало скандальное заявление бывших сотрудников, которые признались, что их могли наказать за отпуск или даже больничный. После этого холдинг WarnerMedia начал расследование после жалоб.

Обвинения в сексуальных домогательствах

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После этого несколько десятков бывших сотрудников шоу Эллен Дедженерес заявили о сексуальных домогательствах со стороны продюсеров. Конкретно пятеро экс-работников обвинили продюсера Эда Галвина в том, что он прикасался к их плечам, талии и шее. Несколько других бывших сотрудников сообщили, что продюсер принимал душ прямо в офисе, от чего они чувствовали себя некомфортно. А 47 из сделавших признание работников сказали, что работали в атмосфере страха.

Некоторые обвинения касались другого продюсера шоу – Джонатана Нормана, который, по словам одного из бывших сотрудников, хотел привлечь его к оральному сексу. Экс-коллеги этого человека подтвердили его слова.

Извинения Эллен

После многочисленных обвинений Эллен Дедженерес написала письмо с извинениями для сотрудников. Ведущая сообщила, что шоу задумывалось как то место, где к каждому будут относиться уважительно.

"Очевидно, что-то изменилось, и я была разочарована, когда узнала, что это не так. И за это я прошу прощения. Каждый, кто знаком со мной, понимает, что это противоположно всему, во что я верю, и надеждам, которые я возлагала на наше шоу", – написала Эллен.

Падение рейтингов

Новости мгновенно разлетелись по Сети и начался общественный скандал. Рейтинги шоу резко упали, в то время как появились слухи его и вовсе могут закрыть. В итоге работу над шоу продолжили, но теперь, после 19 сезонов, его окончательно закрывают.

Первая серия шоу Эллен Дедженерис вышла в 2003 году. С тех пор на шоу Эллен побывали чуть ли не все мировые знаменитости.

Ранее сообщалось, как австралийская ведущая в прямом эфире высмеяла Меган Маркл.