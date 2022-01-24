Понедельник без стресса: 7 "залипающих" ASMR-видео, которые успокаивают

7 "залипающих" ASMR-видео, которые успокаивают

Понедельник – автоматически плохой для многих день: нужно просыпаться после громкой вечеринки и возвращаться в режим Hard work. Мы покажем 7 "залипающих" ASMR-видео, которые помогут настроиться на плодотворную неделю и вернуться в режим No Stress. Единственное условие – смотреть их со звуком для максимального восприятия. Включайте и кайфуйте, как и от предыдущей нашей подборки зимних звуков.

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ASMR (автономная сенсорная меридиональная реакция) – это те же "муравьи по коже" и другие приятные релаксовые эффекты, вызванные миксом аудиосопровождения и визуального контента, который смотрит человек. Стимуляторами служат приятные звуки, которые сравнивают с релаксантами, потому что они вызывают расслабление, сонливость и покалывание на коже и других частях тела.

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Недавно мы показывали мемы к Международному дню объятий, которые рассмешат за секунду.