Помолодевшую Королеву фолловеры снова обвинили в использовании фотошопа

Наташа Королева в красном платье и шляпке прокатилась на яхте. Выглядит она невероятно!

Наташа Королева / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташу Королеву, как и любую звезду, часто критикуют в Сети. Недавно фолловеры называли певицу "престарелой девочкой", а теперь обвиняют ее в использовании фотошопа. 47-летняя звезда опубликовала в Instagram-профиле фото, сделанные на яхте.

На снимках Королева запечатлена в красном платье и шляпке. Она выглядит очень красиво – пишут поклонники. Но некоторые все же завалили Наташу комментариями менее приятными:

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"Она здесь на себя не похожа. Зачем так фотошопить?"

"Какая красивая"

"Чудеса фотошопа"

"Женщина в красном – как вы прекрасны"

Скриншот: instagram.com/koroleva__star

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Скриншот: instagram.com/koroleva__star

Ранее мы писали, что Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами.