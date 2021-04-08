Полякову без макияжа во время тренировки не узнал прохожий: реакция певицы (видео)

Певица Оля Полякова, которая ранее разозлилась на участника шоу "Маска" и сломала карандаш, сегодня утром отправилась тренироваться на стадион "Динамо". Артистка и ее 16-летняя дочь Маша были без макияжа и в одинаковых спортивных комплектах вышли в прямой эфир, чтобы подписчики тренировались с ними. Но во время занятия произошел забавный инцидент – Олю Полякову не узнал прохожий!

В своих Instastories певица запостила отрывок прямого эфира, когда они лежа с Машей на ковриках прорабатывали внутреннюю поверхность бедра. За кадром слышен голос мужчины, который спрашивает у артистки ее имя. Как отреагировала певица – смотрите дальше.

Оля Полякова с дочкой / Фото: facebook/polyakovamusic

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Олю Полякову позабавил вопрос прохожего. Она спросила в ответ:

"Вы шо, телек не смотрите? Ухты, первый человек на Земле, который меня не знает. Ура!" – сказала Полякова и захохотала.

Олю Полякову не узнал прохожий Видео: facebook/polyakovamusic

Ранее мы рассказали, как прошел полуфинал гипершоу "Маска".