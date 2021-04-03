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Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

Сегодня, 23:34

Этим вечером раскрыли сразу четыре маски!

В субботу, 3 апреля, на телеканале "Украина" показали одиннадцатый выпуск гипершоу "Маска". В полуфинале рассекретили сразу четыре звезды, скрывавшиеся в фантастических костюмах. О всех подробностях нового эпизода "Маски" рассказываем далее в материале.

Открыл полуфинал новый герой "Маски" – освежающее Мохито. Оказалось, что в этом костюме скрывался известный украинский телеведущий!

Мохито на шоу "Маска"
Мохито на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Робкий Жабеня попросил зрителей и звездных детективов гипершоу голосовать честно и поддержать того персонажа, который им нравится больше всех.

Жабеня
Жабеня
Фото: телеканал "Украина"

Носорог в новом выпуске "Маски" раскрылся с романтической стороны. Оля Полякова приревновала загадочного героя к девушке из балета.

Носорог
Носорог
Фото: телеканал "Украина"

В полуфинале зрители и звездные детективы самого популярного шоу Украины "Маска" голосуют три раза – после выступления каждой пары участников. Между Жабеням и Носорогом они выбрали аутсайдера – ним стал Жабеня. Узнайте, кто прятался в этом костюме.

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Следующей парой дуэлянтов стали Солнце и Бабка. Они по очереди спели песни для зрителей гипершоу, а затем их ждало голосование.

Сонце и Бабка
Сонце и Бабка
Фото: телеканал "Украина"

Зрители решили, что за шаг до финала снять маску должна Бабка. Какая певица пряталась в этом потрясающем костюме, узнайте здесь.

Последней парой одиннадцатого эфира "Маски" стали Дракон, который растрогал исполнением песни "Зеленоглазое такси", а также ми-ми-мишный Циклоп с хитом Selena Gomez "Love You Like A Love Song Baby".

Циклоп и Дракон
Циклоп и Дракон
Фото: телеканал "Украина"

После голосования стало понятно, что снять маску придется Циклопу. Андрей Данилко совершенно точно угадал, кто был в этом костюме.

Ранее мы писали, что Настя Каменских устроила танцы в ванной на сцене гипершоу "Маска".

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 27.03.21 составила 25,12%, рейтинг – 9,01%, доля в момент снятия маски – 33,67%**. Охват за 10 выпусков 13 010 688 зрителей***.

Смотрите финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" 10 апреля, в 21:00, на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).
** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 27.03.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.
*** Охват за 10 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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