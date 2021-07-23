Полнолуние 24 июля принесет повышенную раздражительность и напряжение – чего еще ждать

Полнолуние 24 июля принесет повышенную раздражительность и напряжение / Фото: Pexels
В субботу, 24 июля, состоится полнолуние в знаке Водолея. Чем интересен этот период и какое влияние окажет на людей – читайте далее в материале.
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Как полнолуние влияет на человека
Полнолуние 24 июля / Фото: Depositphotos
Это период противоречия и конфликта между внутренним и внешним, когда идет рассинхронизация намерений и поступков. В этот период многие не могут себя контролировать, поэтому их действия и слова часто не совпадают.
В период полнолуния важно контролировать свои эмоции и уметь лавировать с эмоциями других людей. Повышается риск аварий, ссор на ровном месте, нервных обострений и конфликтов.
В полнолуние 24 июля может появится вспыльчивость, раздражительность, могут обострить нервные болезни. Именно поэтому важно, чтобы сознание было ясным – лучше откажитесь от алкоголя.
Чем особенно полнолуние 24 июля
Полнолуние 24 июля 2021 года / Фото: stocksnap.io
В этот период появятся новые идеи и нестандартные решения вопросов, будет много общения и знакомств, а новые дела, начатые в это день завершаться удачно.
Сейчас идеальное время для самообразования – записывайтесь на курсы, читайте книги, и избавления от плохих привычек.
В отношениях будет витать напряжение, поэтому старайтесь контролировать то, что вы говорите, иначе может вылезти затаенная обида и даже не одна. У вас или вашего партнера может появиться желание новых романтических знакомств, но ни к чему хорошему это не приведет, поэтому лучше вовремя остановиться.
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