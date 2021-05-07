Сегодня сыну Виктора Павлика Павлу, который умер в августе прошлого года от рака, исполнилось бы 22 года. Певец и его бывшая супруга Лора Созаева опубликовали у себя в соцсетях трогательные послания.
Виктор Павлик в Facebook был немногословен.
"Сыночка, любимый, с днем рождения тебя, мой Ангел!" – написал артист.
Сын Виктора Павлика Павел / Фото: Facebook-страница Виктора Павлика
Мама Павла написала в Facebook трогательный пост и поделилась ранее неопубликованными фото сына.
"Сегодня моему сыну Паше Павлику исполнилось бы 22! Когда он был во мне, я молилась Господу: – Я обещаю, что научу своего сына путям Божьим, вере, честности и правде! Я исполнила своё обещание и горжусь тем, что сын теперь в руках Господа! У Бога смерти нет! Есть переход в вечность, где со временем будет встреча всех любящих во Христе!" – написала Лора Созаева.
Виктор Павлик с Лорой Созаевой и сыном Павлом / Фото: facebook.com/Лора-Созаева
Виктор Павлик с Лорой Созаевой и сыном Павлом / Фото: facebook.com/Лора-Созаева
Лора Созаева с сыном Павлом / Фото: facebook.com/Лора-Созаева
Виктор Павлик с сыном Павлом / Фото: facebook.com/Лора-Созаева
Сын Виктора Павлика Павел и Лора Созаева / Фото: facebook.com/Лора-Созаева
Сын Виктора Павлика Павел и Лора Созаева / Фото: facebook.com/Лора-Созаева
Виктор Павлик с сыном Павлом / Фото: facebook.com/Лора-Созаева
Лора Созаева и Павел Павлик / Фото: facebook.com/Лора-Созаева
Напомним, Павел Павлик родился от третьего брака Виктора – с Лорой Созаевой. После того, как парню диагностировали болезнь, его лечили в Израиле. Виктор Павлик неоднократно собирал средства у неравнодушных, чтобы вылечить сына, однако состояние Павла только ухудшалось.
Ранее старший сын Виктора Павлика вспомнил последний разговор с младшим братом.