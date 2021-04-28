Видео дочки Пугачевой умилило поклонников: Какая же она обаятельная

Максим Галкин поделился у себя в соцсетях трогательным роликом из архива звездного семейства. На опубликованном видео дочке Лизе всего 2.5 годика

Максим Галкин часто делится семейными кадрами у себя в Instagram. В этот раз юморист решил поклонникам показать ранее неопубликованное видео дочки Лизы.

Галкин поделился архивной записью, на котором их с Пугачевой дочери 2.5 годика.

"Из неопубликованного: Лизе 2,5 года", — подписал Галкин видео.

На опубликованном видео Лиза Галкина катает игрушечные машинки и вдруг теряет одну из них, а звездные родители помогают ее найти.

Поклонников новое видео дочки Пугачевой растрогало.

"Золотое время"

"Сладкая"

"Какая же Лиза обаятельная. Лапочка такая"

Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором дочь Аллы Пугачевой поет "Миллион алых роз" на французском языке.

Ранее в Сети появилось фото, на котором Алле Пугачевой 17 лет.