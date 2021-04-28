Версія українською
$ 27,77
33,56

Видео дочки Пугачевой умилило поклонников: Какая же она обаятельная

28 апреля, 19:25

Элина Пелешенко

Максим Галкин поделился у себя в соцсетях трогательным роликом из архива звездного семейства. На опубликованном видео дочке Лизе всего 2.5 годика

Максим Галкин часто делится семейными кадрами у себя в Instagram. В этот раз юморист решил поклонникам показать ранее неопубликованное видео дочки Лизы.

Галкин поделился архивной записью, на котором их с Пугачевой дочери 2.5 годика.

"Из неопубликованного: Лизе 2,5 года", — подписал Галкин видео.

На опубликованном видео Лиза Галкина катает игрушечные машинки и вдруг теряет одну из них, а звездные родители помогают ее найти.

Поклонников новое видео дочки Пугачевой растрогало.

Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором дочь Аллы Пугачевой поет "Миллион алых роз" на французском языке.

Ранее в Сети появилось фото, на котором Алле Пугачевой 17 лет.

Новости на эту же тему:

72-летняя Пугачева в облегающих лосинах удивила новым молодежным нарядом Соседи Пугачевой пожаловались на звезду: Постарела, голоса нет, да и дороги раздолбали нам Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!
Алла Пугачева Максим Галкин гарри и лиза дети звезд

Реклама