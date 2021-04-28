Видео дочки Пугачевой умилило поклонников: Какая же она обаятельная

Максим Галкин часто делится семейными кадрами у себя в Instagram. В этот раз юморист решил поклонникам показать ранее неопубликованное видео дочки Лизы.
Галкин поделился архивной записью, на котором их с Пугачевой дочери 2.5 годика.
"Из неопубликованного: Лизе 2,5 года", — подписал Галкин видео.
На опубликованном видео Лиза Галкина катает игрушечные машинки и вдруг теряет одну из них, а звездные родители помогают ее найти.
Поклонников новое видео дочки Пугачевой растрогало.
- "Золотое время"
- "Сладкая"
- "Какая же Лиза обаятельная. Лапочка такая"
Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором дочь Аллы Пугачевой поет "Миллион алых роз" на французском языке.
Ранее в Сети появилось фото, на котором Алле Пугачевой 17 лет.