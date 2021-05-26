Похудевшая Лолита в купальнике с глубоким декольте назвала себя иконой ЛГБТ: видео

Артистка пошутила на тему радуги – символа ЛГБТК+, а в комментариях поклонники назвали ее "богиней"

Лолита Милявская / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

57-летняя певица Лолита, которая сильно похудела, решила продемонстрировать поклонникам свою фигуру в купальнике. Артистка разместила видео, на котором она снимает саму себя в зеркале.

Лолита не упустила шанс пошутить над расцветкой своего наряда и назвала себя иконой ЛГБТК+.

"Сколько же безумных или играющих в это...Уже все, связанное с радугой, включая детскую игрушку симпл-димпл и мороженое, обвиняют в гей-пропаганде. Прошу считать меня в этом купальнике иконой ЛГБТ", – подписала публикацию Лолита.

В комментариях на Лолиту посыпались комплименты: "Богиня", "Вы бесподобны", "Великолепна", "Лолита с каждым днем все лучше и краше".

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