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55-летняя Ассия Ахат впечатлила кубиками пресса у бассейна в Турции (фото)

Сегодня, 17:21

Артистка решила провести майские праздники на Средиземноморском побережье. Во время отдыха у бассейна певица показала свою фигуру

Ассия Ахат
Ассия Ахат
Фото: пресс-служба

Скрипачка и певица Ассия Ахат, которая ранее выпустила кавер на песню Ирины Билык "Ти мій", блеснула роскошной фигурой в Турции. 55-летняя артистка продемонстрировала не только стройную фигуру, но и кубики пресса. Даже на отдыхе звезда не проводит все время лежа у бассейна с коктейлями, а активно занимается спортом и пьет оздоровительные шейки.

По словам Ассии Ахат, которая сейчас готовит новый студийный альбом, этот отпуск стал для нее не таким, как предыдущие, сообщает пресс-служба певицы.

"За последние полгода я несколько раз была в Турции, но мне кажется, что всю красоту этой страны я по-настоящему оценила только сейчас. Меня настолько вдохновили горы и море, что, возможно, в новом альбоме прозвучат турецкие нотки", – сказала Ассия Ахат.

За здоровьем звезда следит и на отдыхе.

Ассия Ахат в купальнике в Турции
Ассия Ахат в купальнике в Турции
Фото: пресс-служба

"Так случилось, что во время моей поездки, в Турции объявили локдаун, и практически все развлечения для активного отдыха, были запрещены. Но поскольку я привыкла к тому, что каждое мое утро начинается с тренировки и растяжки, даже в Турции, где, казалось бы, можно просто провести весь день на пляже, я отправлялась в спортзал и занималась. На отдыхе потерять физическую форму очень легко, а я не могу себе этого позволить. Сейчас мне очень нравится, как я выгляжу", – поделилась Ассия Ахат.

Ассия Ахат в купальнике
Ассия Ахат в купальнике
Фото: пресс-служба

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