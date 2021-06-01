Похудеть и замедлить старение поможет одна и та же пищевая добавка

Всего лишь пару ложек пчелиной пыльцы, добавленной в йогурт каждый день, способны улучшить обмен веществ, укрепить сердечную мышцу и предотвратить ожирение

Пчелиная пыльца поможет похудеть, удержать вес и замедлить старение / Фото: unsplash.com

Хотите обогатить свой рацион полезной натуральной пищевой добавкой – обратите внимание на пчелиную пыльцу. Группа ученых назвала пыльцу пчел альтернативным полезным натуральным продуктом для детей и взрослых. Результаты исследования медики опубликовали в медицинском журнале Nutritions.

Уникальность пчелиной пыльцы в том, что она уже является готовой природной пищевой добавкой, сбалансированной по витаминам и микроэлементам. Например, пчелиная пыльца подходит для обогащения и улучшения питательных качеств йогуртов. Если вы сами готовите йогурты из коровьего, козьего и овечьего молока, то добавление в них пчелиной пыльцы поможет улучшить вкус, запах и саму текстуру продукта.

С какими болезнями и состояниями поможет справиться пыльца пчел?

Но главное – пыльца богата веществами, которые ускоряют метаболизм жиров, способствуют более быстрому похудению, предотвращает ожирение и его последствия для здоровья. Ученые отмечают, что пыльца пчел успешно используется для профилактики и лечения многих хронических заболеваний, особенно нарушений обмена веществ. Как ежедневная пищевая добавка, пчелиная пыльца помогает поддерживать здоровый вес.

Пчелиная пыльца подходит как для детей, так и для взрослых / Фото: unsplash.com

Реклама

Кроме того, пчелиная пыльца в качестве функционального продукта питания может использоваться ежедневно для защиты от болезней сердечной мышцы и вредного воздействия пищевых токсинов. Длительное употребление пчелиной пыльцы поможет укрепить здоровье в целом: улучшить кровообращение, замедлить старение, повысить иммунитет, увеличить физическую и умственную активность.

А какими витаминами богата пыльца и как ее принимать?

Этот природный продукт – просто кладезь жирорастворимых витаминов, таких как витамин E, провитамин A, витамин D, и водорастворимых витаминов, таких как витамины B1, B2, B6 и C, а также источник кислот. А еще пыльца пчел содержит микро- и макроэлементы – натрий, магний, кальций, фосфор и калий, такие как цинк, медь, марганец, железо и селен.

Читайте также: Как распознать полезные и опасные пищевые добавки: советы диетолога

Пчелиная пыльца принимается внутрь и подходит как для детей, так и для взрослых. Одна доза составляет 3-5 чайных ложек для взрослых и 1-2 чайных ложки для детей, так как в чайной ложке содержится 7,5 г пыльцы. При хронических заболеваниях рекомендуется использовать небольшие дозы пчелиной пыльцы с другими лекарствами. Но даже прием такой природной пищевой добавки, как пыльца пчел, следует обсудить с врачом. Особенно если у вас есть реакция на пыльцу растений или пищевая аллергия.

Напомним, что ранее мы писали, как получить Омега-3 и стоит ли тратить деньги на добавки.