Погода в Украине на 29 марта: потепление до +17 и где ожидать дождь

Какой будет погода сегодня в Украине / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня
Во вторник в Украине будет тепло. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем аккаунте в Facebook.
В течении дня максимальная температура воздуха будет +12+17 градусов, в Черновицкой области и Одесской области до +19 градусов.
В некоторых регионах Украины стоит ожидать дожди. Пройдут они в северных областях, западных, в центральной части (кроме Днепра с районами), а также вечером в Харьковской области.
На остальной территории – без осадков.
Ветер в Украине еще останется порывистым, более сильным – в восточных, центральных областях и в южной части.
В Киеве 29 марта также будет местами дождь. Не сильный. Воздух предполагается теплым – до +12+14 градусов днем.
Наталья утверждает, что пока в Украине будет преобладать теплая погода, но в конце недели все же похолодает. Также возможны сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
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