Погода в Украине на 22 марта: в День воды нечисть из немытой России пойдет к своим истокам – на дно

Погода в Украине на 22 марта / Фото: pixabay.com

Пока многих интересует, когда будет Вербное воскресенье-2022 году, мы не будем забегать так далеко и расскажем о погоде на ближайшее время, 22 марта в Украине. Также в этот день Всемирный день воды (водных ресурсов).

Что такое вода для людей и окружающей среды, никому не нужно объяснять.

Главное, чтобы каждый из нас имел возможность доступа к этому сокровищу.

А особенно те страждущие украинцы, которым российский враг сейчас блокирует эту сверхжизненную потребность. И пусть вода в морях тоже нам помогает – топит всю нечисть, отправляет на дно, где их собственное привычное место.

– рассказала синоптик Наталка Диденко.

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22 марта в Украине все еще антициклон, поэтому осадков не предвидится нигде – будет солнечно. Температура воздуха во вторник днем ​​будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов, в восточных областях будет свежее – от +6 до +9 градусов. В Киеве 22 марта будет сухо, солнечно и тепло, от +12 до +14 градусов. В южной части Украины ожидается сильный ветер!

Можно, соблюдая все требования военного времени, немного подставлять нос солнцу, изгоняя зимний авитаминоз, дышать, убирать вокруг, не обращать внимание на сплетни, пустых людей, беречь свое здоровье.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +4 градусов.

Народный прогноз погоды: 21 марта почитается память преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских. Это день весеннего равноденствия. Ночь и день сравнялись по продолжительности. В северном полушарии начинается весна, а в южном – осень. Эта дата считается астрономическим днем рождения весны. Периоды равноденствия отличаются сильными ветрами и бурями. Если в этот день из теплых краев возвращается жаворонок, то следует ждать теплую весну. Если облака высоко и плывут по небу быстро, значит погода будет доброй.

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