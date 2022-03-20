Погода в Украине на 20 марта: где ждать яркое солнце и что со смогом в столице

Прогноз погоды на 20 марта по всем регионам Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Традиционно о погоде рассказывает в своем аккаунте в Facebook синоптик Наталья Диденко. Что ждет Украину сегодня? К счастью, антициклон защищает нашу страну от снега и дождя. Поэтому осадков не ожидается по всей территории. Что радует, будет много солнца.
Днем весеннее солнце прогонит мороз, воздух прогреется максимально в Украине до +5+9 градусов.
Ветер будет в основном слабым. Ожидается порывы в южной части и на юго-востоке.
Киевлянам особо будет интересно знать, что ветер будет слабым, северного и северо-восточного направления. Вечером ветер немного усилится.
Аллергики, посидите дома, послушайте официальные сообщения о перспективах рассасывания смога, – рекомендует синоптик.
Воскресенье же в столице будет ясным и солнечным. От -4 градусов до +8 днем.
На западе Украины температура будет получше – до +9+13 градусов. На Закарпатье, возможно, даже до +19.
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