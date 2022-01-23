Как проявляется метеозависимость и можно ли от нее избавиться

Мигрень, скачущее давление и недомогание, которые одолевают нас при смене погоды – так проявляется метеозависимость. Можно ли справиться с состоянием – в статье

Мигрень, скачки давления при смене погоды - это проявления метеозависимости, избавиться от которой можно / Фото: freepik.com

Все больше украинцев жалуются на плохое самочувствие во время резких перепадов погоды, однако даже обратившись к врачам, не получают четкого диагноза. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", ведущие Григорий Герман и Мария Мельник выяснили, на что указывают проявления метеозависимости и как облегчить самочувствие из-за изменений погодных условий.

Григорий Герман и Мария Мельник / Фото: пресс-служба

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В ветреную погоду донимают мигрени, а от резкого потепления скачки давления – это проявления метеозависимости.

Метеозависимость как отдельный диагноз не выделяется международной классификацией болезней. То есть врачи не могут определять это явление как диагноз, но это могут быть симптомы, с которыми сталкивается множество людей, – объяснил семейный врач Виталий Щуренко в эфире канала "Украина".

Изменения погоды могут влиять на нас двумя методами – когда снижается уровень кислорода в воздухе – прыгает давление и страдают нервные окончания органов. Так случается, например, когда повышается влажность – начинают болеть суставы.

Для того чтобы организм лучше реагировал на стрессовые ситуации, одной из которых может быть и резкое изменение погоды, нужно заниматься спортом, принимать контрастный душ, – советует врач.

Людям с низким артериальным давлением поможет взбодриться чай с мятой и медом. А также адаптогены – настойки женьшеня, лимонника и элеутерококка. Семейный врач отмечает – адаптогены помогают человеку более спокойно реагировать на стресс, влияя не на психологическое состояние, а на физиологию.

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В первую очередь следует вылечить свои хронические недуги и тогда метеозависимость может исчезнуть из вашей жизни / Фото: Depositphotos

Гипертоникам во время смены погоды врачи советуют отказаться от соленого. Соль задерживает жидкость в организме, а та увеличивает объем циркулирующей крови. Это способствует еще более сильному повышению давления. Лучше включить в свой рацион пищу богатую калием, например, печеные яблоки, изюм, курагу и бананы. Но эти советы только ослабят симптомы.

Очень часто ошибкой людей, страдающих метеозависимостью, является то, что они забывают главное – определенная болезнь является причиной сильной реакции их на погоду и ее изменения. Поэтому в первую очередь следует вылечить свои хронические недуги и тогда метеозависимость может вообще исчезнуть из вашей жизни, – комментирует Виталий Щуренко в программе "Ранок з Україною".

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Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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