Погода в Украине на 19 марта: благородному аисту пора возвращаться в Украину, а оркам – в немытую Россию

Погода в Украине на 19 марта / Фото: pixabay.com

Лунный календарь на неделю 21-27 марта 2022 года говорит, что самым опасным днем в конце марта будет пятница, но до нее еще нужно дожить, что мы обязательно сделаем, чего не скажешь про оккупантов. А вот какой будет погода в субботу 19 марта – рассказала Наталка Диденко.

Ясное звездное небо ночью, солнечное. С красивыми белыми облаками – днем. Антициклон. Высокое атмосферное давление. На небо можно и нужно смотреть, нос и щеки подставлять солнышку, по которому соскучились за долгую зиму, но ни в коем случае не пренебрегать безопасностью – по сигналу воздушной тревоги сразу идти в защищенное место.

Такой сухой и ясной предусматривается в Украине суббота. Следовательно, будет без осадков.

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В южной части Украины, а, значит, и в прибрежных районах, ожидается сильный, к штормовому, ветер. 19 марта максимальная температура воздуха достигнет от +3 до +9 градусов по всей территории страны. Ночью будет холодновато, от -3 до -6 градусов. На востоке днем ​​воздух прогреется от +5 до +8 градусов.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Иова Анзерского. В небе уже можно увидеть белого аиста, который возвращается в свои родные края. Также может возвращаться и трясогузка, хотя для нее еще рановато.

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