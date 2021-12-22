Подари на Новый год тепло: ТОП-5 сказочных шарфов для холодной зимы (фото + цены)

Шарф - отличный подарок на Новый год 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
На улице зима в классическом понимании этих слов – все запорошено снегом, мороз -10, гололед. Вот и пришло время наконец-то покупать модные шапки и применять многослойность – главный тренд сезона.
Выбор подарков на Новый год 2022, как всегда, застал врасплох. Но мы сложностей не боимся, к тому же, есть сотни вариантов, что положить под елку. По крайней мере, 12 осознанных подарков на Новый год мы точно нашли. К ним смело присоединяются шарфы.
Шарф – это незаменимый аксессуар для холодной зимы, тем более, в наших суровых регионах. Такому подарку на Новый год ваш близкий человек будет точно рад. Постарайтесь только правильно угадать с цветом, чтобы выбрать то, что нужно именно ему.
Что подарить на Новый год 2022: ТОП-5 шикарных шарфов
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