Почему так сложно начать худеть и какие продукты в этом помогут

Начать худеть нам мешает внутренний режим самосохранения. Чтобы наконец процесс пошел, больше ходите пешком и чаще ешьте сырые и запеченые овощи

Быстрее всего можно похудеть на свежих и запеченных овощах / Фото: unsplash.com

Нереализованные мечты о том, чтобы привести себя в форму к лету не дают покоя? Не вините себя, так уж устроено наше подсознание, важно это осознать, поискать мотивацию и начать свой путь к фигуре мечты с простых шагов. Почему нам трудно заставить себя похудеть к лету, и каких продуктов должно быть больше в рационе, чтобы лишний вес начал уходить – рассказала психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

Почему нам так сложно психологически принять решение начать худеть?

Как только в нашей голове возникают мысли, что давно пора приводить себя в форму, включается наш внутренний режим самосохранения: и так все хорошо, жили же и до этого нормально, зачем что-то менять. Любые изменения, а борьба с лишними кило – это изменения в нашей привычной жизни, да еще какие, мы воспринимаем неохотно. И так мы тянем, пока ситуация не станет критичной и реально начнет мешать нам жить.

Читайте также: Психология стройности: как настроить свой разум на похудение

Существует гипотеза, что это режим самосохранения включает наш рептильный мозг. То есть та самая древняя часть мозга, которая сформировалась в процессе эволюции человека и отвечает за выживание. Но не все ученые согласны с такой теорией. Так или иначе, если накопившийся жирок на животе не радует или вообще лишние килограммы мешают, пора от них избавляться.

Но с чего лучше начать, когда не только желания, а и времени особо нет?

Самое простое, что вы можете сделать – это начать больше двигаться и сбалансировать свое питание. Речь не идет о спортзале или специальной диете, тем более что всем этим нужно заниматься только под контролем специалистов. Просто лишний раз поднимитесь по лестнице вместо того, чтобы поехать на лифте, пройдитесь пешком с работы остановку, а в выходные вместо просмотра сериала пойдите на прогулку.

И кончено же добавляйте в свое меню больше полезных продуктов вместо фастфуда, сладостей и консервантов.

А какие продукты лучше всего подходят для похудения?

Чтобы было одновременно полезно, вкусно, и диетно – кушайте овощи всех форм и видов. Не только сырые, а в печеном, тушеном виде или на пару (такие овощи рекомендуется есть как можно чаще). Почему? Потому что именно у печеных или паровых овощей более низкая энергетическая ценность и небольшой процент углеводов, высокая усвояемость, к тому же они не перегружают печень. Похудение на таких овощах происходит быстрее всего.

Богатые клетчаткой овощи – лучшие продукты для похудения / Фото: Unsplash

И конечно же помните о свежих овощах, то есть следите, чтобы в вашем меню обязательно была клетчатка. Волокна клетчатки в процессе их переработки полезной микрофлорой кишечника помогают поддержать стабильную работу всей пищеварительной системы.

Клетчатка понизит чувство голода, соответственно – вы станете меньше переедать и сможете контролировать вес. К тому же растворимая клетчатка регулирует уровень сахара и холестерина в крови, а ее нерастворимые волокна помогают очистить организм и выводят токсины.

Напомним, что о пользе овощей на пару мы писали и ранее.

А еще важно не забывать поддерживать эмоциональное здоровье и создавать хорошее настроение себе и родным, в этом вам помогут подарки: ловите идеи интересных презентов на самые популярные праздники мая в нашем календаре подарков.